Президент України Володимир Зеленський завдав другого удару агентами Кремля в Україні. Під санкції Ради нацбезпеки і оборони України потрапили вже особисто Віктор Медведчук, його дружина, ще 6-о соратників і 19 юридичних осіб афілійованих з кумом Путіна.

Всех обвиняют в финансировании терроризма. Эта новость стала настоящей информационной бомбой, которая вызвала взрыв негодования в лагере пророссийских сил и массу хаотичных заявлений обиженных маргиналов.

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Решение СНБО

Итак, 20 февраля Владимир Зеленский подписал Указ приводящий в действие решение СНБО о введении санкций против:

Виктора Медведчука;

его жены Оксаны Марченко;

жены партнера Медведчука Тараса Козака – Натальи Лавренюк;

5 граждан России, с которыми медведчуковцы всегда находятся на контакте.

Всех их СБУ обвинила в финансировании терроризма. Кроме того под санкции попали еще 19 фирм, которые так или иначе связаны с Медведчуком. По сути кум Путина оказался в тупике.

Реакция США и России

На такое решение тут же отреагировали и в США и в России. В посольстве США санкции приветствовали и напомнили, что они это сделали еще в 2014 году, как раз за подрыв безопасности и территориальной целостности Украины.

В Кремле же, спикер Путина Дмитрий Песков по сути пригрозил ухудшением ситуации на Донбассе из-за ограничений против кума президента России.

Выступил с заявлением и сам Медвечук, заявив, что Украина катится к диктатуре. Но другого от этого субъекта я лично и не ожидал. А вот что стало действительно сюрпризом, так это заявление его жены – Оксаны Марченко о том, что она идет в политику и готова примкнуть к рядам ОПЗЖ.

До теми Оксана Марченко відреагувала на введені проти неї санкції і заявила про вступ в ОПЗЖ: відео

Марченко в Парламенте

И вот здесь начинается самое интересное. Очевидно, что Марченко хотят засунуть в Парламент с одной целью – чтобы СБУ было проблематично допрашивать жену Медведчука по всем тем делам, в которых её обвинили в финансировании терроризма.

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Скорее всего ее экстренно выдвинут на довыборы в Парламент по 50-му округу на Донбассе, где у неё есть шансы на победу. И плевать, что ОПЗЖ уже выдвинула там кандидата, ради жены Медведчука – подвинут. Срок регистарции кандидатов там оканчивается 2 марта.

Но есть неувязочка – для ведение предвыборной агитации нужны деньги, а все официальные активы Медведчуков – заморожены санкциями на 3 года.

Таким образом, находясь в агонии, клан Медведчуков только привлекает дополнительное внимание спецслужб к своим источникам финансирования. Если же говорить прямо - СБУ стоит отслеживать как именно Путин теперь будет передавать деньги своей пятой колонне в Украине.

Ведь официально деньги брать неоткуда – и труба, по которой можно было качать дизеле-доллары, и самолеты, на борту которых деньги можно было ввозить просто чемонданами, теперь вне закона. И вот здесь мы подошли к подробностям санкционных ограничений.

Санкционные ограничения

Санкции в отношении Марченко и Медведчука:

запрещают им пользоваться и распоряжаться подсанкционным имуществом, в том числе пятью частными самолетами;

им нельзя торговать, как они делали это раньше;

остановлены любые финансовые обязательства перед четой Медведчуков;

аннулированы все лицензии и разрешения на деятельность в тех сферах, откуда они качали деньги.

А источники получения денег, в том числе на финансирование боевиков на Донбассе были действительно внушительными. Главным золотом и способом поддержки боевиков для банды Медведчука была российская нефть и донбасский уголь.



Виктор Медведчук / Фото Getty Images

Жены Медведчука и Козака попали под санкции из-за того, что именно на них был записан Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, который в открытую финансировал боевиков "Л-ДНР", в том числе поставляя им топливо для военной техники.

Важно отметить! О заводе стало известно еще несколько лет назад и сам Медведчук об этом открыто говорил, но у тогдашней власти не нашлось политической воли пресечь потакание Кремля в войне на Донбассе.

Козак не отстал от Медведчука

Не отставал от жены Медведчука и его соратник Тарас Козак. Он практически в открытую торговал углем добытым на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Это доказывает несколько факторов.

► Во-первых, стоит посмотреть на пятерых россиян, против которых СНБО ввел санкции на ряду с Медведчуком – все они так или иначе связаны с поставками угля из ОРДЛО в Украину и Россию.

Например, Сергей Лисогор, Виталий Донченко и Александр Маслюк представляют ростовскую компанию "Донские угли", которую в свою очередь связывают с Медведчуком и Козаком.

► Во-вторых, в последние недели в так называемых "Л-ДНР" происходил жесткий передел всей угольной отрасли отжатой у Украины. Видимо за лояльность режиму, соратникам Медведчука обещали отдать право на торговлю всем украденным боевиками углем. Но эти планы разрушило решение СНБО.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление"

Ну и самый главным активом с помощью которого Медведчук обворовывал Украину и теоретически подпитывал террористические группировки на Донбассе – это нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" протяженностью почти 1500 километров.

Уверен вы уже слышали о нем, но давайте разберемся, что же это за труба и сколько денег утекло мимо украинской казны? А также – как труба, имеющая стратегическое значение и не подлежащая приватизации все же попала в руки Медведчука?

Трубопровод проложили еще в 1988 году и когда Союз развалилися, он перешел к российской компании Транснефть. Но, так как он пролегает через нашу территорию, Украина в 1995 году предъявила свои права на дизельную трубу.

Россия просто так на соглашение не пошла и дело о передаче трубы окончательно зависло в судах аж до 2015 года. Статус-кво в апреле 2015 года неожиданно изменил Хозяйственный суд Ровненской области.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала

По решению суда труба перешла к дочерней компании Транснефти – "ПрикарпатЗападтранс". Дальше через схематозы трубу продали малоизвестной швейцарской компании, которая аффилирована с Медведчуком. Чтобы замести следы, швейцарская компания за последние 5 лет дважды меняла собственников и перепродавала части акций.

Отмывания путинских денег

Но, если вы думаете, что Медведчук просто качал из России дизель и торговал им в Украине, то нет, не всё так просто. Труба могла использоваться для банального отмывания путинских денег, которые текли в Украину для деятельности пророссийских сил.

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Швейцарская компания несколько раз заключала договора с другими медведчуковскими компаниями на поставки чего-либо в Украину. Но по факту никаких операций не производилось, а деньги за эти операции уходили на счета Медведчука.

Есть еще ряд примеров, но принцип везде один и тот же – компании аффилированные с Медведчуком проводят между собой фиктивные финансовые операции, чтобы просто отмыть деньги.

Теперь же труба, по решению СНБО, должна быть национализирована, а Кабмин должен в ближайшее время решить – кто дальше будет управлять нефтепродуктопроводом.



Виктор Медведчук / Фото "Курс"

Если Россия обрубит поставки по этой трубе, их можно заменить турецким дизелем, или же дать шанс Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. То есть прикрыть кормушку Медведчука можно было и раньше, но почему-то руки не доходили. Говорят, заседание кабмина Яценюка, на котором это плданировали сделать, заблокировали министры по квоте Порошенка.

Изменится ли ситуация на Донбассе

Изменится ли после всех этих санкций ситуация на Донбассе? Очевидно, что изменится. Но решение СНБО очень сильно усложнило пути финансирования террористов в ОРДЛО и пророссийских сил в Украине.

Ведь теперь и для Путина и для Медведчука большой вопрос – как доставить на всё это деньги в Киев? Ведь раньше были условно официальные каналы поставок в виде всех этих трубопроводов Медведчука, нефтяных компаний Марченко и угольных – Козака. Сейчас же их нет.

Как нет и всех 5-ти частных самолетов, на которых Медведчук, в обход украинского законодательства, летал в Москву – они тоже под санкциями.

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Да и большой вопрос – а нужен ли еще Путину Медведчук после того как он не смог защитить свою вредоносную деятельность в Уrраине? У меня есть большие сомнения. Ведь без денег и медиарупоров он может очень быстро уйти на политическое дно. Чего я ему и желаю.