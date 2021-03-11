Без присутності Шарія, його партію можна заборонити, – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська не виключив можливу заборону ОПЗЖ та "Партії Шарія" на тлі останніх подій. Механізмів та підстав для цього є безліч.

Для цього навіть не обов'язкова присутність так званого лідера партії. Таку заяву Малюська зробив у прямому ефірі. Він додав, що вже є достатньо доказів для цього.

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Щобільше, їх вже передали в Окружний адміністративний суд Києва. За словами Малюськи, є конкретні підтверджені факти.

Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

За словами міністра, мовиться про 2 основні блоки порушень:

під час реєстрації "Партія Шарія", коли відбувс так званий ребрендиг, більшість підписів підробили. Це підтвердила експертиза ;

Це підтвердила експертиза онлайн-агітація, де лунали заклики до підриву безпеку держави, міжнаціональної ворожнечі та інші порушення заборон.

Як підсумував Малюська, ймовірно, знадобиться ще одна експертиза.

На запитання журналіста, якщо Шарій не повернеться в Україну та не з'явиться на засіданнях суду – чи можливо тоді припинити діяльність партії, міністр відповів, що Шарій не потрібен для розляду таких категорій справ.

"Безумовно, без присутності Шарія можна заборонити діяльність партії. Він не є стороною процесу, нею є політична партія. Ми залучили ще третю особу – Службу безпеки України", – пояснив Малюська.

Дивіться відео: Малюська про заборону "Партії Шарія"

Заборона "Партії Шарія": що відомо