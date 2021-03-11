Без присутності Шарія, його партію можна заборонити, – Малюська

Джерело:24 канал
Міністр юстиції Денис Малюська не виключив можливу заборону ОПЗЖ та "Партії Шарія" на тлі останніх подій. Механізмів та підстав для цього є безліч.
Для цього навіть не обов'язкова присутність так званого лідера партії. Таку заяву Малюська зробив у прямому ефірі. Він додав, що вже є достатньо доказів для цього.
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Щобільше, їх вже передали в Окружний адміністративний суд Києва. За словами Малюськи, є конкретні підтверджені факти.Довідка. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.
За словами міністра, мовиться про 2 основні блоки порушень:
Як підсумував Малюська, ймовірно, знадобиться ще одна експертиза.
На запитання журналіста, якщо Шарій не повернеться в Україну та не з'явиться на засіданнях суду – чи можливо тоді припинити діяльність партії, міністр відповів, що Шарій не потрібен для розляду таких категорій справ.
"Безумовно, без присутності Шарія можна заборонити діяльність партії. Він не є стороною процесу, нею є політична партія. Ми залучили ще третю особу – Службу безпеки України", – пояснив Малюська.
Дивіться відео: Малюська про заборону "Партії Шарія"