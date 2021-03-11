Без присутності Шарія, його партію можна заборонити, – Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська не виключив можливу заборону ОПЗЖ та "Партії Шарія" на тлі останніх подій. Механізмів та підстав для цього є безліч.
Джерело:24 канал
Для цього навіть не обов'язкова присутність так званого лідера партії. Таку заяву Малюська зробив у прямому ефірі. Він додав, що вже є достатньо доказів для цього.
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Щобільше, їх вже передали в Окружний адміністративний суд Києва. За словами Малюськи, є конкретні підтверджені факти.
За словами міністра, мовиться про 2 основні блоки порушень:
- під час реєстрації "Партія Шарія", коли відбувс так званий ребрендиг, більшість підписів підробили. Це підтвердила експертиза;
- онлайн-агітація, де лунали заклики до підриву безпеку держави, міжнаціональної ворожнечі та інші порушення заборон.
Як підсумував Малюська, ймовірно, знадобиться ще одна експертиза.
На запитання журналіста, якщо Шарій не повернеться в Україну та не з'явиться на засіданнях суду – чи можливо тоді припинити діяльність партії, міністр відповів, що Шарій не потрібен для розляду таких категорій справ.
"Безумовно, без присутності Шарія можна заборонити діяльність партії. Він не є стороною процесу, нею є політична партія. Ми залучили ще третю особу – Службу безпеки України", – пояснив Малюська.
Дивіться відео: Малюська про заборону "Партії Шарія"
Заборона "Партії Шарія": що відомо
- 11 березня Міністерство юстиції подало позов до Окружного адміністративного суду Києва.
- Денис Малюська заявив, що Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія", базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та СБУ.
- Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України партією.
- Тим часом Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент хоче "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".
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