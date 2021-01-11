Аби сфера культури запрацювала 25 січня, потрібно, щоб українці дотримувались протиепідемічних заходів. З таким проханням звернувся міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Що каже Ткаченко

Кінотеатри, театри, виставкові зали, креативний бізнес найбільше потерпають від жорсткого карантину. Саме тому, що вони дотримуються постанови. Про це Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі.

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Підтримка українців потрібна, аби сфера культури відновила свою роботу.

Читав новини та розглядав світлини в соцмережах, як українці проводили свої вихідні. Натовпи без масок та соціальної дистанції. Це стосується і курортів і звичайних місць новорічного відпочинку, на кшталт, ярмарків,

– обурився Ткаченко.

Тому міністр закликав дотримуватись соціальної дистанції. Політик запропонував взяти каву на виніс, поїхати в заповідник чи сходити з родиною у парк. Однак вкрай важливо не збиратися компанією в одному місці.

Насамкінець міністр додав, що треба подумати про українську культуру, а також про мільйони людей, що працюють у малому бізнесі.

"Саме вони зазнають збитків від локдауну чи не найбільше. І від вашої відповідальності залежить, як культура вийде з цієї кризи. І коли", – підсумував Ткаченко.

Зверніть увагу! В Україні з 8 по 24 січня діє локдаун. Попри те, що більшість закладів не працюють, натовпи українців без масок все одно помітили на прогулянках та курортах. Наприклад, у Буковелі. Детальніше про посилений карантин – читайте за посиланням.



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу