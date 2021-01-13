Без ліків залишились 3,5 тисяч онкохворих дітей: наслідки провальних закупівель МОЗ
Понад 100 препаратів для онкохворих (серед них близько 3,5 тисяч дітей), ВІЛ-позитивних (майже 77 тисяч пацієнтів) та пацієнтів із серцево-судинними хворобами не закупили минулого року взагалі.
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Міністерство охорони здоров'я України просто втратило для цих пацієнтів майже 1 мільярд гривень. Ці гроші "згоріли".
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Воно навіть не спромоглося скористатися механізмом довгострокових зобов'язань для закупівель ліків і медичних виробів, який конституційною більшістю підтримав Парламент, щоб врятувати частину коштів.
Короткий екскурс, як все було:
- Спершу МОЗ пів року не надавало жодних документів для початку закупівель - ні технічного завдання, ні потрібної кількості, нічого.
- Лише в червні ДП Медичні закупівлі України отримало від МОЗ доручення і лише після цього змогло почати формувати тендери. По деяких програмах, зокрема програмі по СНІДу, МОЗ на чолі зі Степановим лише у вересні погодило технічне завдання на закупівлю.
- У червні МОЗ ініціювало зміни в Постанову, яка змусила ДП погоджувати з МОЗ вимоги до закупівель, що затримало старт закупівель ще на місяць.
- Угоди з міжнародними організаціями на закупівлю ліків були укладенні лише у жовтні-листопаді.
Для порівняння: у достепанівські часи тендери оголошували навесні і восени перші закуплені ліки вже доставлялися в Україну.
Тож МОЗ у кращих традиціях совка зібрало спеціальну робочу комісію, очолила цю "інквізицію" заступниця міністра Шаталова. План був: забрати всі закупівлі від ДП, бо воно "не впоралося" із закупівлями. У той час, як МОЗ, "білий і пухнастий" місяцями не погоджувало ДП документи для закупівель, всіляко гальмувало процес і постійно тисло на закупівельників.
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Вкотре вимагаємо: цей міністр і його заступники повинні бути звільнені. Вони профнепридатні, неспроможні і через це страждають люди.
Джерело: Facebook
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