Без ліків сотні онкохворих пацієнтів: як МОЗ провалило держзакупівлі

Міністерство охорони здоров'я отримує номінацію "провал року" за 2020. У відомстві спромоглися повністю провалити державні закупівлі ліків. Зокрема, препаратів для лікування онкологічних хвороб.

МОЗ наразі оцінюють переважно крізь призму коронавірусу. Однак інші хвороби нікуди не поділися. Журналісти Bihus.Info звернули увагу на закупівлю ліків, на держпрограми. Особливо тих, які стосуються лікування онкозахворювань. Більше про це – читайте далі.

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Пацієнти в Україні не можуть отримати безкоштовні ліки

Влітку 2020 року Вікторії діагностували хронічний мієлолейкоз – рак крові. Хвороба є невиліковною, але при правильному і постійному лікуванні з нею можна жити довго і повноцінно. Щодня дівчина повинна приймати дуже дорогі пігулки.

Мені треба 3 упаковки на місяць – це 45 тисяч гривень. Без цього препарату я просто не зможу. Мені в дозуванні потрібно 600 міліграмів, я п'ю зараз 400, оскільки в мене немає грошей саме на 600,

– розповіла Вікторія з Херсона.

Препарат Вікторія мала б отримувати безкоштовно. Лікувати онкологію, як і ще понад 30 важких діагнозів, має держава. Але ключове слово – "має". Бо, схоже, пацієнтів кинули наодинці з хворобою.

У країні з мінімальною зарплатою в 5 тисяч гривень, ціна місячного лікування Вікторії для більшості родин –просто не підйомна. Але ті самі 45 тисяч гривень на місяць в масштабах країни – копійки. Особливо, коли на ліки з бюджету дали майже 10 мільярдів.

Можна припустити, що паніка – надмірна. Нібито під кінець року потрібні Вікторії пігулки просто закінчились, і навіть нова партія вже приїхала. Однак закінчилися ці пігулки не лише під кінець року, і мовиться також й про інші препарати.

Ситуація з закупівлею ліків за нового очільника МОЗ

У березні 2020 світ шукав порятунку від нової пандемії – екстрено розгорталися госпіталі, фармацевти долучалися до пошуку вакцин і ліків. Тим часом в Україні шукали міністра, який зможе протриматися на посаді понад місяць.

Одразу після призначення Максим Степанов рішуче кинувся в боротьбу. Втім не за здоров'я нації, а за посади, закупки і власний імідж. Тоді, стрибаючи з каналу на канал, новий міністр усі провали МОЗ списував на команду попередників.



Максим Степанов / Фото 24 каналу

Зокрема, він називав реформу попередніх очільників МОЗ експериментом.

Я думаю, нам треба швидше рухатися, щоб розгрібати ті завали, які дісталися,

– заявив Максим Степанов.

Але слова дещо розійшлися з реальністю. Виконавча директорка фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко восени 2020 року розповіла, що в організації обривалися лінії від дзвінків пацієнтів щодо того, що ліків немає.

Саме восени "Пацієнти України" якраз готувала звіт про проведені Міністерством охорони здоров'я закупівлі.

Хоча попереджати МОЗ, що той повільно, але впевнено рухається у прірву і під кінець року на пацієнтів чекатиме катастроф, почали ще навесні.

"Ми на самому початку говорили, про те, що МОЗ не розпочало вчасно закупівлі за кошти 2020 року. Це 38 величезних програм, від яких залежить не тільки здоров'я, а і життя людей", – повідомила Інна Іваненко.

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А коли спрогнозована ними катастрофа настала, почали виходити на вулиці. Пацієнти почали влаштовувати справжні бунти.

Але в Міністерстві риторика – інша. Якщо вірити МОЗ, то ліки в листопаді не просто не закінчились, а їх ще й, схоже, роздавати можна було.

Ми чітко усвідомлюємо, що в нас цих залишків – майже на 81,3%. У порівнянні з 2019 роком ми забезпечені ліками,

– наголосила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Якщо орієнтуватися на річну потребу, за даними МОЗ, безкоштовних ліків не просто вдосталь, а деяких навіть з надлишком.



У МОЗ наголосили, що ліків залишилося вдосталь на кінець 2020 / Скриншот з відео

Хоча, якщо вірити чиновникам, то в нас і проблем з киснем в лікарнях не було, і тестів на COVID-19 роблять достатньо. І взагалі, ми – найкращі.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна направила доволі багато грошей на:

закупівлю засобів індивідуального захисту,;

закупівлю спеціального медичного обладнання;

виплату заробітних плат лікарям.

Але красиві слова і статистика від МОЗ розбивається об не таку красиву реальність.

Хвора на рак Вікторія розповіла, що з серпня їй ні разу не давали безкоштовно ліки. Вона придбала упаковку препарату за 3 500 гривень. Однак на нього в неї виникла алергія. Відтак у Києві лікарі його скасували, а призначили новий – "тасингу".

Як відбувається закупівля держліків

За даними МОЗ, "тасингу", або "нілотинібу" повинні були закупити 400 тисяч капсул на 110 мільйонів гривень. Ще у 2019 їх повинні були привезти, однак цього не сталося.

Арсен Жумаділов, керівник державного підприємства, яке займається закупівлями для Міністерства охорони здоров'я, пояснив, як це працює:

МОЗ каже, що треба купити;

державне підприємство (ДП – 24 канал) "Медичні закупівлі" готує закупівлю;

МОЗ підписує;

"Медичні закупівлі" купують.

Функцію "купувати" в самого Міністерства забрали. Адже раніше, коли МОЗ купував сам, то за 1 таблетку "тасинги" платили близько 50 доларів. ДП знайшло їх по 10.

У травні ми мали доступ до інформації щодо очікуваних поставок, тож, відповідно, могли вираховувати планові дефіцити в кожному регіоні і розуміли всю ситуацію як по країні, так і в розрізі кожного лікарського засобу в областях,

– відзначив Арсен Жумаділов.

У МОЗ закриття статистики пояснили просто – не лізьте туди, де вам не місце. За словами Світлани Шаталової, функція ДП "Медзакупівлі" записана в статуті. Мовиться про надання консультаційних послуг з організації, проведення процедур закупівель.

МОЗ повернуло собі контроль над тендерами

Але ж не статистикою єдиною. Бо після того, як доступ до неї для ДП закрили, на підприємство Жумаділова чекав ще один сюрприз. МОЗ повернув собі фактично повний контроль над тендерами. Тепер перед початком торгів, у процесі і навіть після будь-який крок "Медзакупівлі" мають погоджувати з відомством.

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Навесні ДП попередило МОЗ про необхідність закупівлі. Статистику їм закрили одразу. А от документи для старту торгів надіслали тільки влітку. У червні ДП надіслало до Міністерства першу партію документів на погодження.

Відомство погодило їх через місяць. ДП відкрило торги, провело перемовини, обрало переможця, знову відправило документи в МОЗ. І – знову чекало. У листопаді нарешті закупівля повністю була погоджена.

Між початком переписки і документальним завершенням закупівлі пройшло 5 місяців. Однак потрібно було ще чекати на саму поставку.

Уся ситуація створена таким чином, що ДП і МОЗ можуть місяцями перекидати між собою документи. І як наслідок – відповідальність. Пацієнти не можуть шукати винних у відсутності таких потрібних їм ліків. У них інше завдання – вижити.

Чи змінилася ситуація з закупівлею ліків станом на січень 2021

Ключові розмови до цього матеріалу журналісти записали ще восени 2020 року. Тому станом на початок січня є деякі зміни.

Наприклад, "Пацієнти України" завершили і навіть презентували свій моніторинг. За їхніми підрахунками, МОЗ не купив близько сотні позицій з переліку потрібних ліків.

Негативно встигла оцінити роботу міністерства і Рахункова палата. За їхньою попередньою оцінкою, держзакупівлю ліків і медвиробів провалили на мільярд. Тобто, на 1 мільярд взагалі нічого не купили.

Є і хороша новина – закуплену "тасингу" обіцяють от-от почати розвозити регіонами.