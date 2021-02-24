Вже з 1 березня українці зможуть без віз подорожувати до Гренади. Також жителі останньої отримають безвіз задля мандрівок до України.

Угоду про скасування візових вимог підписали Кабінет Міністрів України та уряд Гренади ще 16 липня 2020 року. Мета – спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх взаємин між Україною та Гренадою. Цікаво Безвіз України зі США: Кулеба відповів, чи розглядають таке питання Що передбачає документ Громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом. Протягом 180 днів загальний строк перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох. Сторони підписали угоду на 5 років із подальшим автоматичним продовженням дії ще на 5 років. Радимо ознайомитися Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси Що відомо про Гренаду? Вона включає власне Гренаду (найпівденніший із Навітряних островів), а також південну частину островів Гренадини (найбільший із яких — Каріока). Площа країни становить 344 квадратних кілометри. Столиця – Сент-Джорджес. Керує країною британська королева Єлизавета ІІ, вона є представленою генерал-губернатором. Офіційна мова – англійська.



Острови було відкрито у 1498 році, під час третього плавання Колумба. Тоді їх населяли індіанці-кариби. Перші поселення європейців на островах заснували іспанці. Згодом країною володіли Франція та Британія. У 1967 році Гренада отримала внутрішнє самоуправління. А незалежність у складі Британської співдружності – в 1974 році.



Гренада – острів вулканічного походження. Прибережна частина – низовина. Внутрішню частину острова займають гори та височини. Максимальна висота вулканічних вершин досягає 840 метрів (гора Сент-Катерин). Річок на острові – обмаль, натомість багато струмків і джерел.



Дані взято з Вона включає власне Гренаду (найпівденніший із Навітряних островів), а також південну частину островів Гренадини (найбільший із яких — Каріока). Площа країни становить 344 квадратних кілометри. Столиця – Сент-Джорджес. Керує країною британська королева Єлизавета ІІ, вона є представленою генерал-губернатором. Офіційна мова – англійська.Острови було відкрито у 1498 році, під час третього плавання Колумба. Тоді їх населяли індіанці-кариби. Перші поселення європейців на островах заснували іспанці. Згодом країною володіли Франція та Британія. У 1967 році Гренада отримала внутрішнє самоуправління. А незалежність у складі Британської співдружності – в 1974 році.Гренада – острів вулканічного походження. Прибережна частина – низовина. Внутрішню частину острова займають гори та височини. Максимальна висота вулканічних вершин досягає 840 метрів (гора Сент-Катерин). Річок на острові – обмаль, натомість багато струмків і джерел.Дані взято з Вікіпедії Де роташовується Гренада / Карта