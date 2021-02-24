Українці без віз тепер можуть подорожувати до Гренади: це держава в Карибському морі
Вже з 1 березня українці зможуть без віз подорожувати до Гренади. Також жителі останньої отримають безвіз задля мандрівок до України.
Джерело:Державне агентство розвитку туризму
Угоду про скасування візових вимог підписали Кабінет Міністрів України та уряд Гренади ще 16 липня 2020 року. Мета – спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх взаємин між Україною та Гренадою.
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Що передбачає документ
- Громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом.
- Протягом 180 днів загальний строк перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох.
- Сторони підписали угоду на 5 років із подальшим автоматичним продовженням дії ще на 5 років.
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