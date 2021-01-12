Зустріч радників "нормандської четвірки" тривала 6 годин і завершилася надвечір 12 січня. Головною темою перемовин була війна на Донбасі.

Українську сторону представляли керівник ОП Андрій Єрмак. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Також участь у зустрічі від української сторони взяли міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та представники РНБО. Натомість російську делегацію очолив заступник очільника Адміністрації президента Путіна Дмитро Козак.

Що сказав Козак

Як пише Интерфакс, представник Росії заявив, що остаточних рішень у питанні знайти не вдалося.

Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи й підходи до формування дорожньої карти тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту,

– сказав Козак.

За його словами, наступна зустріч відбудеться у тому ж форматі за участі політичних радників і представників МЗС чотирьох країн, швидше за все, "у форматі відеоконференції".

Про що говорили під час зустрічі радників

Головною темою для України було питання безпеки. Радники "нормандської четвірки" обговорили питання війни на Донбасі та шукали рішення, як досягти миру на цих територіях.

В Офісі Президента поки не розповіли деталей зустрічі.

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Що було раніше