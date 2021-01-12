У Берліні 5 годин тривають "таємні" переговори у нормандському форматі, – ЗМІ
У Берліні 12 січня вже 5 годин триває зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Пріоритетом для української делегації є питання безпеки.
Позицію України підтримують Франція та Німеччина. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Новое время".
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Саме на аспекті безпеки фокусується Україна. Ця позиція має повну підтримку і розуміння з боку Німеччини і Франції,
– мовиться у повідомленні.
Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Що було раніше
- Точну дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" не оприлюднювали.
- Єрмак лише наголошував, що вона запланована на січень 2021 року.
- Ще у грудні 2020 року речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія підтвердила готовність до поновлення нормандського формату.
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