У Берліні 12 січня вже 5 годин триває зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Пріоритетом для української делегації є питання безпеки.

Позицію України підтримують Франція та Німеччина. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Новое время".

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Саме на аспекті безпеки фокусується Україна. Ця позиція має повну підтримку і розуміння з боку Німеччини і Франції,

– мовиться у повідомленні.

Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Що було раніше

Точну дату зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" не оприлюднювали.

Єрмак лише наголошував, що вона запланована на січень 2021 року.

Ще у грудні 2020 року речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія підтвердила готовність до поновлення нормандського формату.

Зверніть увагу! У нормандському форматі беруть участь 4 країни: Україна, Франція, Німеччина та Росія. Детальніше читайте тут.