У березні повернуться снігопади та холод: якою буде погода навесні
За даними Укргідрометцентру, у березні 2021 року в Україну ще може повернутись холодне арктичне повітря із Півночі. Таку погоду супроводжуватимуть снігопади та холод.
Джерело:24 канал
Синоптики переконують, що теперішній холод відступить вже на вихідних. Зокрема, з 22 лютого температурні показники підвищаться.
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В Укргідрометцентрі також не виключають, що температура повітря становитиме вище 0 градусів навіть вночі. Синоптикиня Наталія Голеня розповіла, що у нічні години буде слабкий мороз, а вдень 1 – 5 градусів тепла.
На заході й півдні країни до 8 градусів, може бути й до 10 градусів тепла. Лише на півночі та сході ще будуть морози,
– розповіла синоптикиня.
Знімати рукавиці та теплі светри можна, але ховати теплі речі ще не варто. Сонце та плюсова температура хоч і почне тішити українців, але стовпчик термометра ще може опускатися до кінця березня.
Прихід тепла спочатку супроводжуватимуть невеликі опади, а потім Україну накриють тумани. Отже, констатувати прихід весни можна буде вже наприкінці березня.
Погодні прикмети та звичаї
Відомості про те, коли в Україну прийде весна, українці намагаються передбачити й завдяки прикметам. Про це знає й значна кількість киян. Зокрема, місцеві мешканці розповіли про такі з них:
- якщо курка або голуб з калюжі п'є воду, то буде дощ;
- якщо ввечері червоне небо – буде мороз;
- якщо багато снігу, то буде хороший урожай;
- якщо ластівки високо літають, то не буде дощу, а якщо низько – варто очікувати на опади.
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Що навіщував бабак
Однак люди передбачають прихід весни не лише завдяки народним прикметам, а й за допомогою звичаїв. Зокрема, вже кілька років поспіль для цього спостерігають за бабаками. Згідно з прикметою, коли бабак, вилізши з хатки, побачить свою тінь – весна прийде нескоро, але якщо не побачить, то варто чекати потепління.
Цього року харківський бабак Тимко дав свій "прогноз". Через похмуру погоду він не побачив своєї тіні, а це прогнозує ранню весну. Натомість львівські бабаки ще й досі сплять. Однак директор Львівського еколого-натуралістичного центру зазначив, що інші їхні тварини дали позитивний прогноз.
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