У Бердянську 9 березня ображений чоловік намагався підпалити кабінет керівника будівельного магазину. Так він хотів налякати роботодавця через своє звільнення.

Деталі інциденту

Зловмисник прийшов у магазин та облив кабінет керівника невідомою речовиною.

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55-річний керівник магазину подзвонив правоохоронцям. На місце події негайно прибув наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Заявник розповів поліцейським, що речовина, на його думку, є бензином, а чоловік намагався вчинити підпал.

Під час відпрацювання прилеглої до магазину території виявили правопорушника. Ним виявився місцевий чоловік 1983 року народження, колишній працівник магазину,

– розповіли у поліції.

Чоловіки посварилися через звільнення

Правопорушник пояснив, що хотів налякати керівника магазину через конфлікт щодо звільнення з роботи.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази і направили їх на експертне дослідження.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження через хуліганство. Після отримання висновків експертних досліджень, звільненому працівнику можуть повідомити підозру.

Наразі триває досудове розслідування.