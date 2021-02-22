Бердянська затока раптом перетворилася в Арктику: неймовірні фото

22 лютого 2021 , 14:43
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Джерело:

Фейсбук Юлії Покас

У лютому Бердянська затока у Запорізькій області вкрилася крижинами і перетворилася на справжню зимову казку. Світлини нагадують кадри з далекої Арктики.

Бердянська коса відокремлює Бердянську затоку від Азовського моря. Цієї зими вона вкрилася кригою і вразила українців фантастичною красою.

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Світлинами у мережі поділилася місцева фотографиня Юлія Покас.

Арктика? Ні! Зима на Бердянській косі. Крижана краса,
– заявила фотографиня.

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