Бердянська затока раптом перетворилася в Арктику: неймовірні фото
У лютому Бердянська затока у Запорізькій області вкрилася крижинами і перетворилася на справжню зимову казку. Світлини нагадують кадри з далекої Арктики.
Джерело:Фейсбук Юлії Покас
Бердянська коса відокремлює Бердянську затоку від Азовського моря. Цієї зими вона вкрилася кригою і вразила українців фантастичною красою.
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Світлинами у мережі поділилася місцева фотографиня Юлія Покас.
Арктика? Ні! Зима на Бердянській косі. Крижана краса,
– заявила фотографиня.
Погода у Бердянську: деталі
- Через сильні морози у лютому 2021 року Азовське море поблизу Бердянська вкрилося кригою.
- 19 лютого рятувальники оголосили про штормове попередження в акваторії Азовського моря. Там оголосили про ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки. Синоптики розповіли про високі хвилі та хуртовини.
- Окрім того, прогнозували, що через негоду кригою можуть вкритися навіть судна.
- Водночас морози поступово відступають. Найближчими днями в Україні обіцяють відлигу.
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