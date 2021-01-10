Бердичівський міський районний суд Житомирської області оштрафував 47-річну місцеву жінку за побиття 7-річного сина. Вона тричі вдарила дитину гумовою палицею, бо той без дозволу ходив до річки.

Інцидент стався ще у липні 2020 року. Про це інформує пресслужба Бердичівського міськрайонного суду.

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Що відомо про побиття дитини

Хлопчик повернувся додому з прогулянки близько 22:00.

Спочатку жінка нецензурно висловлювалась до малого.

Потім схопила гумову палицю та двічі вдарила сина по гомілках та один раз – по сідницях.

Внаслідок цього у хлопчика з'явилися синці.

Поліція кваліфікувала дії жінки як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Свою провину вона визнала та розповіла, що побила сина, бо той без її дозволу пішов до річки.

Що відомо про вирок суду

Мати запевнила, що дуже шкодує про скоєне та більше такого не робитиме. Її щире каяття було визнано пом’якшувальною обставиною.

Призначаючи покарання, суд враховував і дані про особу бердичівлянки: вона раніше не судима, знаходиться у декретній відпустці, не перебуває на обліку у нарколога та психолога. Обтяжує покарання те, що правопорушення було скоєне щодо малолітньої дитини, з якою обвинувачена перебуває у сімейних відносинах,

– мовиться у повідомленні пресслужби суду.

У результаті суд призначив матері хлопчика 680 гривень штрафу.