Смертельна аварія сталася вранці 28 грудня біля одного з магазинів Бердичева Житомирської області. 56-річний мешканець обласного центру загинув під колесами машини, яку сам і водив.

Чоловік займався розвезенням товарів по торговельних точках, повідомили у поліції Житомирщини. Слідчі намагаються з'ясувати всі обставини його загибелі.

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За фактом смерті житомирянина відкрито кримінальне провадження.

Переїхала власна машина

За попередніми даними, близько 7:50 чоловік 28 грудня припаркував Mercedes Vario та пішов до вантажного відділення машини.

У цей час авто почало їхати назад, а водій вирішив намагатися його зупинити. Для цього чоловік побіг до кабіни, але впав і потрапив під колеса.

Травми, які отримав постраждалий, виявилися не сумісними з життям.

Чи застосовував водій вантажівки гальмо стоянки, невідомо.

Розслідування інциденту триває.