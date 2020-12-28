Намагався зупинити власну машину: у Бердичеві під колесами вантажівки загинув 56-річний чоловік
Смертельна аварія сталася вранці 28 грудня біля одного з магазинів Бердичева Житомирської області. 56-річний мешканець обласного центру загинув під колесами машини, яку сам і водив.
Чоловік займався розвезенням товарів по торговельних точках, повідомили у поліції Житомирщини. Слідчі намагаються з'ясувати всі обставини його загибелі.
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Переїхала власна машина
За попередніми даними, близько 7:50 чоловік 28 грудня припаркував Mercedes Vario та пішов до вантажного відділення машини.
У цей час авто почало їхати назад, а водій вирішив намагатися його зупинити. Для цього чоловік побіг до кабіни, але впав і потрапив під колеса.
Травми, які отримав постраждалий, виявилися не сумісними з життям.
Чи застосовував водій вантажівки гальмо стоянки, невідомо.
Розслідування інциденту триває.
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