Закон України про мову є надзвичайно демократичним. Усі люди, які закликають його порушувати, – це звичайні провокатори та спекулянти.

Окрім того, закон імплементується поволі, усі сфери мають достатньо часу, щоб підготуватися. Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови Тарас Кремінь. Актуально В Україні сфера обслуговування перейшла на українську мову: що важливо знати Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це – "совок", який залишився далеко в минулому,

– розповів Кремінь. Що ще сказав Кремінь За словами уповноваженого із захисту державної мови, спекулянти ніби читають по "темниках", які надіслали з сусідніх країн. Мовний закон не має на меті когось залякувати. Якщо клієнт хоче спілкуватися якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою, то персонал може йому відповісти цією мовою. Однак перше слово завжди залишатиметься за персоналом, який має привітатися і зрозуміти, якою мовою клієнтові зручніше спілкуватися. Зверніть увагу! Остап Бендер – головний герой романів Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Дванадцять стільців" і "Золоте теля»". Відомий авантюрист та шукач незаконних пригод.

Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу