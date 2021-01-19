Остап Бендер теж давав такі поради: Кремінь про заклики обходити мовний закон
Закон України про мову є надзвичайно демократичним. Усі люди, які закликають його порушувати, – це звичайні провокатори та спекулянти.
Окрім того, закон імплементується поволі, усі сфери мають достатньо часу, щоб підготуватися. Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови Тарас Кремінь.
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Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це – "совок", який залишився далеко в минулому,
– розповів Кремінь.
Що ще сказав Кремінь
- За словами уповноваженого із захисту державної мови, спекулянти ніби читають по "темниках", які надіслали з сусідніх країн.
- Мовний закон не має на меті когось залякувати.
- Якщо клієнт хоче спілкуватися якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою, то персонал може йому відповісти цією мовою.
- Однак перше слово завжди залишатиметься за персоналом, який має привітатися і зрозуміти, якою мовою клієнтові зручніше спілкуватися.
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