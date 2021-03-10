"Вагнергейт" і передбачення Гордона: у Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму

Журналісти Bellingcat працюють над документальним фільмом про справу вагнерівців – "Вагнергейт". Розслідувачі закликали своїх читачів вірити тільки офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.
Чутки щодо майбутнього фільму прокоментував у твітері засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.
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Що у Bellingcat кажуть про розслідування справи вагнерівців
Ходить багато чуток про майбутній документальний фільм "Вагнергейт", але ви маєте слухати тільки те, що говорять члени команди Bellingca. Крім цього, все, що я зараз говорю, це без коментарів,
– написав Хіггінс.
Чому з'явилися такі розмови
- Протягом останніх кількох тижнів в українському інформаційному просторі оприлюднили безліч новин щодо "Вагнергейту", однак без достовірних підтверджень
- Деякі журналісти писали про те, що результати розслідування оприлюднять вже незабаром. Інші, зокрема Дмитро Гордон, анонсували розкриття якоїсь важливої інформації "15 березня".
- Крім того, з'явилася інформація про те, представники Офісу Президента України начебто зв'язувалися з розслідувачами Bellingcat і просили їх не публікувати розслідування.
Що відомо про фільм Bellingcat? Розслідування про вагнерівців анонсував ще у 2020 році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Тоді він сказав, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.
Справа вагнерівців: коротко про основне