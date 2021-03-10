"Вагнергейт" і передбачення Гордона: у Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму

10 березня 2021 , 23:01
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Джерело:

твітер Еліота Хіггінса

Журналісти Bellingcat працюють над документальним фільмом про справу вагнерівців – "Вагнергейт". Розслідувачі закликали своїх читачів вірити тільки офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.

Чутки щодо майбутнього фільму прокоментував у твітері засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

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Що у Bellingcat кажуть про розслідування справи вагнерівців

Ходить багато чуток про майбутній документальний фільм "Вагнергейт", але ви маєте слухати тільки те, що говорять члени команди Bellingca. Крім цього, все, що я зараз говорю, це без коментарів,
– написав Хіггінс.

Чому з'явилися такі розмови

  • Протягом останніх кількох тижнів в українському інформаційному просторі оприлюднили безліч новин щодо "Вагнергейту", однак без достовірних підтверджень
  • Деякі журналісти писали про те, що результати розслідування оприлюднять вже незабаром. Інші, зокрема Дмитро Гордон, анонсували розкриття якоїсь важливої інформації "15 березня".
  • Крім того, з'явилася інформація про те, представники Офісу Президента України начебто зв'язувалися з розслідувачами Bellingcat і просили їх не публікувати розслідування.

Що відомо про фільм Bellingcat?

Розслідування про вагнерівців анонсував ще у 2020 році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Тоді він сказав, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.

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