"Вагнергейт" і передбачення Гордона: у Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму
Журналісти Bellingcat працюють над документальним фільмом про справу вагнерівців – "Вагнергейт". Розслідувачі закликали своїх читачів вірити тільки офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.
Джерело:твітер Еліота Хіггінса
Чутки щодо майбутнього фільму прокоментував у твітері засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.
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Що у Bellingcat кажуть про розслідування справи вагнерівців
Ходить багато чуток про майбутній документальний фільм "Вагнергейт", але ви маєте слухати тільки те, що говорять члени команди Bellingca. Крім цього, все, що я зараз говорю, це без коментарів,
– написав Хіггінс.
Чому з'явилися такі розмови
- Протягом останніх кількох тижнів в українському інформаційному просторі оприлюднили безліч новин щодо "Вагнергейту", однак без достовірних підтверджень
- Деякі журналісти писали про те, що результати розслідування оприлюднять вже незабаром. Інші, зокрема Дмитро Гордон, анонсували розкриття якоїсь важливої інформації "15 березня".
- Крім того, з'явилася інформація про те, представники Офісу Президента України начебто зв'язувалися з розслідувачами Bellingcat і просили їх не публікувати розслідування.
Що відомо про фільм Bellingcat?Розслідування про вагнерівців анонсував ще у 2020 році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Тоді він сказав, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.
Справа вагнерівців: коротко про основне
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 росіян, які причетні до ПВК "Вагнера". Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед виборами.
- На початку вересня з'явилась інформація, що Служба безпеки України знала про бійців і навіть була причетна до справи. Однак у спецслужбі інформацію не підтвердили та назвали фейком.
- Водночас розслідувальна агенція заявила, що знайшла докази про план спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ.
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