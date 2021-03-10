Журналісти Bellingcat працюють над документальним фільмом про справу вагнерівців – "Вагнергейт". Розслідувачі закликали своїх читачів вірити тільки офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.

Чутки щодо майбутнього фільму прокоментував у твітері засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

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Що у Bellingcat кажуть про розслідування справи вагнерівців

Ходить багато чуток про майбутній документальний фільм "Вагнергейт", але ви маєте слухати тільки те, що говорять члени команди Bellingca. Крім цього, все, що я зараз говорю, це без коментарів,

– написав Хіггінс.

There are a lot of rumours about an upcoming "Wagnergate" documentary coming from Bellingcat, but you should only listen to what Bellingcat team members are saying about it. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 10, 2021

Чому з'явилися такі розмови

Протягом останніх кількох тижнів в українському інформаційному просторі оприлюднили безліч новин щодо "Вагнергейту", однак без достовірних підтверджень

Деякі журналісти писали про те, що результати розслідування оприлюднять вже незабаром. Інші, зокрема Дмитро Гордон, анонсували розкриття якоїсь важливої інформації "15 березня".

Крім того, з'явилася інформація про те, представники Офісу Президента України начебто зв'язувалися з розслідувачами Bellingcat і просили їх не публікувати розслідування.

Що відомо про фільм Bellingcat? Розслідування про вагнерівців анонсував ще у 2020 році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Тоді він сказав, що фільм можна буде побачити до кінця 2021 року.

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