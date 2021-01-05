Розслідувальна група Bellingcat запропонувала декілька версій щодо зупинення спецоперації із затримання вагнерівців у Білорусі. Зокрема, Офіс Президента міг зробити це як через помилку, так і з добре обдуманих намірів.

Однак остаточну причину зриву спецоперації можуть так і не виявити. Про це розповів журналіст Христо Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".

Читайте також Державна зрада чи боягузтво: спецоперація розвідки, яку провалили перед фіналом

За його словами, однією з причин є "рокова помилка", а іншою – свідомі дії окремих осіб. Грозєв вважає, що зрив "чи не найважливішої операції в історії нової України" свідчить про некомпетентність відповідальних за це людей.

Можливо, ми навіть не дійдемо до визначення того, були це умисні дії чи неумисні. Однак ми все-таки спробуємо,

– наголосив журналіст.

Як розповів Грозєв, від самого початку йому було незрозуміло те, що багато українців не сприймають зрив спецоперації як факт. Водночас після оприлюднення результатів розслідування журналісти планують залучити міжнародні ЗМІ для підтвердження правдивості виявлених фактів.

Зверніть увагу! Дослідницька пошукова мережа Bellingcat займеться розслідуванням проваленої спецоперації з затримання російських вагнерівців у Білорусі. Детальніше про це – читайте тут.

Грозєв припустив, що через ці події виникнуть внутрішньополітичні наслідки. Однак це має вирішувати український парламент.

До теми Зовнішня операція проти України, – Єрмак про історію із вагнерівцями та планами спецслужб

"Запропонували створити спеціальну комісію. Немає логічних аргументів для того, щоб парламент не розглядав зрив операції", – розповів він.

Журналіст також зазначив, що можливо це зроблять "за зачиненими дверима", однак парламент це таки буде розглядати.

Спецоперація з вагнерівцями: що відомо