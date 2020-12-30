Невідомі загасили "вічний вогонь", який у грудні на Кладовищі визволителів у Белграді разом запалили глава російського МЗС Сергій Лавров і президент Сербії Александр Вучич. Полумʼя "вічного вогню" до країни привезли російські солдати.

Раніше традиції з "вічним вогнем" у Сербії не було. Ініціатива його появи належить посольству Росії у країні. Там першими й відреагували на акт, здійснений невідомими 30 грудня. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Річ у тім, що вогнище залили фарбою та написали: "Визволителі? Ні, ніколи!". Окрім того, на меморіалі перекреслили серп і молот.

Невідомих, які вчинили такі дії, в Росії вже називають вандалами та "спробою внести розбрат у братні відносини" між сербським і російським народами. Ба більше – Росія у своїх звинувачення традиційно позирає на Захід. Так, посольство припускає, що цей вчинок був скоєний "на замовлення із-за кордону".



У Сербії відром із фарбою погасили "вічний вогонь", привезений з Росії / Фото "Балканіст"



У Белграді погасили "вічний вогонь", запалений Лавровим / Фото "Балканіст"

Уряд Сербії на інцидент поки ніяк не відреагував. А ось заступник мера Белграда засудив акт і розповів, що наразі триває слідство, правоохоронці розшукують винуватців.

Відносини Сербії та Росії: коротко

Сербія залишається фактично одним з ключових союзників Росії не лише в Європі, а й загалом у світі. Вона активно підтримує чітку проросійську політику.

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