У Белграді невідомі загасили російський "вічний вогонь" і висловилися про "визволителів"
Невідомі загасили "вічний вогонь", який у грудні на Кладовищі визволителів у Белграді разом запалили глава російського МЗС Сергій Лавров і президент Сербії Александр Вучич. Полумʼя "вічного вогню" до країни привезли російські солдати.
Раніше традиції з "вічним вогнем" у Сербії не було. Ініціатива його появи належить посольству Росії у країні. Там першими й відреагували на акт, здійснений невідомими 30 грудня. Про це інформує "Радіо Свобода".
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Річ у тім, що вогнище залили фарбою та написали: "Визволителі? Ні, ніколи!". Окрім того, на меморіалі перекреслили серп і молот.
Невідомих, які вчинили такі дії, в Росії вже називають вандалами та "спробою внести розбрат у братні відносини" між сербським і російським народами. Ба більше – Росія у своїх звинувачення традиційно позирає на Захід. Так, посольство припускає, що цей вчинок був скоєний "на замовлення із-за кордону".
У Сербії відром із фарбою погасили "вічний вогонь", привезений з Росії / Фото "Балканіст"
У Белграді погасили "вічний вогонь", запалений Лавровим / Фото "Балканіст"
Уряд Сербії на інцидент поки ніяк не відреагував. А ось заступник мера Белграда засудив акт і розповів, що наразі триває слідство, правоохоронці розшукують винуватців.
Відносини Сербії та Росії: коротко
- Сербія залишається фактично одним з ключових союзників Росії не лише в Європі, а й загалом у світі. Вона активно підтримує чітку проросійську політику.
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- Задля дружби з Росією серби відмовилися від членства в НАТО, досі не можуть вступити до ЄС та відмовилися вводити антиросійські санкції.
- Єдине, чого поки не виконали серби на догоду Росії – це не визнали Крим російським. Втім, це більш схоже на негласну домовленість: Сербія не визнає Крим російським, а Україна натомість – не визнає незалежність Косова.
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