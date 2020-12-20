Від опівночі неділі, 20 грудня, Бельгія, слідом за Нідерландами, заборонить прибуття авіарейсів та поїздів з Великобританії щонайменше на 24 години. Це зроблять через виявлення у Сполученому Королівстві нового різновиду COVID-19.

Таку інформацію зазначив бельгійський прем'єр-міністр Олександр Де Кроо в ефірі телеканалу VRT. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Уважно спостерігатимуть

За його словами таке рішення ухвалили на 24 години, щоб дочекатися висновків вчених, які досліджують це питання. За тими, хто приїжджатиме з Великобританії, спостерігатимуть, щоб гарантувати виконання ними карантинних заходів.

Ми надамо для них дуже зрозумілу інформацію,

– сказав Де Кроо.

Які рейси припинили

Тимчасово припинили рейси міжнародних поїздів Eurostar, які зв'язують континентальну Європу з Великобританією. Через те, що поїзди Eurostar з Великобританії прибувають і до Франції (після чого пасажири можуть відправлятися у Бельгію), на всіх бельгійських автодорогах з Франції посилять запобіжний контроль.

Раніше Нідерланди оголосили про заборону авіарейсів з Великобританії, побоюючись занести на континент новий різновид COVID-19.

Новий COVID-19 у Великобританії: коротко