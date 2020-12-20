Через новий штам COVID-19 Бельгія заборонить сполучення з Британією
Від опівночі неділі, 20 грудня, Бельгія, слідом за Нідерландами, заборонить прибуття авіарейсів та поїздів з Великобританії щонайменше на 24 години. Це зроблять через виявлення у Сполученому Королівстві нового різновиду COVID-19.
Таку інформацію зазначив бельгійський прем'єр-міністр Олександр Де Кроо в ефірі телеканалу VRT. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Уважно спостерігатимуть
За його словами таке рішення ухвалили на 24 години, щоб дочекатися висновків вчених, які досліджують це питання. За тими, хто приїжджатиме з Великобританії, спостерігатимуть, щоб гарантувати виконання ними карантинних заходів.
Ми надамо для них дуже зрозумілу інформацію,
– сказав Де Кроо.
Які рейси припинили
Тимчасово припинили рейси міжнародних поїздів Eurostar, які зв'язують континентальну Європу з Великобританією. Через те, що поїзди Eurostar з Великобританії прибувають і до Франції (після чого пасажири можуть відправлятися у Бельгію), на всіх бельгійських автодорогах з Франції посилять запобіжний контроль.
Новий COVID-19 у Великобританії: коротко
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі, 20 грудня, ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії.
- Це зробили через поширення в Англії нового різновиду COVID-19.
- За словами прем'єра, новий вид вірусу – небезпечний не більше, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
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