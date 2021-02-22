Супервластивість: "слуга" Беленюк по запаху пахв визначає, хто перехворів на COVID-19

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів дуже "важливу" новину зі свого життя. Він поділився новою супервластивістю – нардеп вміє по запаху пахв визначати, хто з людей перехворів на COVID-19.

Беленюк зазначив, що спочатку почув незвичний запах свого тіла. Пізніше відчув такий самий у спаринг-партнерів.

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"Спочатку у себе помітив специфічний запах пахв, потім, займаючись контактним видом спорту під час якого є рясне потовиділення, почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на COVID-19", – зауважив Беленюк.

Нардеп зауважив, що запах пахв йому нагадує аромат часнику.

Друзі, можливо, у когось теж такі вміння з'явилися? Якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", – написав Беленюк.

Курйози Беленюка: останні новини

У липні 2020 року Жан Беленюк запустив депутатський челендж для товстунів зі "Слуги народу". Він передав естафету братам Стефанчукам.

Також чиновник 4 листопада 2020 року переглядав фільм під час засідання у Раді. Він постійно міняв пози та прикривав рукою екран мобільного телефону.