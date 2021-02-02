Бебі-бокси для малюків: через експеримент уряду понад 15 тисяч сімей не отримали пакунок

Український уряд повертає "пакунки малюка". Тисячі бебі-боксів розвезуть у пологові будинки й там вони потраплять до своїх власників. Готові набори лежали на складах аж до кінця січневого локдауна.

Джерело: Bihus.Info на 24 каналі

Ініціативу вручення бебі-боксів у пологовому будинку скасували у 2020 році. Таке рішення уряду ускладнило життя тисячам батьків і перетворило допомогу на бюрократичні випробування та страждання.

Перші пакунки малюка з'явились восени 2018 року завдяки проєкту Кабміну та управління ООН за кошти бюджету. Основною ідеєю було підтримати батьків і стимулювати народжуваність. Ну й взагалі, це був гарний піар-проєкт турботи уряду про українців.

Втім, через 2 роки бебі-бокси зникли з пологових будинків, бо держава любить експериментувати. Після цього змінився Кабмін й уряд Дениса Шмигаля у 2020 році почав свій пілотний проєкт з батьками новонароджених – готові пакунки замінили грошима. Зокрема, батькам перераховували 5 тисяч гривень.

Які проблеми виникли

Після такого рішення уряд одразу з'явилися 2 проблеми, які довели, що хорошу й зручну ідею можна перетворити на привід для гнівних постів. Перша – глобальна. Виплата грошей на картку тільки звучить легко й доступно. Втім, держава мусить контролювати, кому дає гроші й чи витрачають вони їх на немовлят. Через це грошова допомога на пелюшки, підгузки та іграшки стала випробуванням нервової системи батьків.

Ми були з немовлям, нам не було куди його подіти, коли ми їздили в управління соцзахисту. Я привозив дружину, потім бігав з немовлям навколо авто, а дружина тим часом йшла оформлювала усі документи,

– розповів батько Антон Сененко.



Частина наповнення пакунка / Скриншот з відео

Обіцяні урядом гроші не перераховували автоматично на картку ані в пологовому, ані потім. Для того, аби їх отримати, потрібно було:

піти в банк і відкрити картку;

навідатись у пологовий за довідкою, що батьки не отримали пакунок;

піти в підрозділ соцзахисту і принести ці та інші документи.

Вже після цього батькам треба було шукати магазини, в яких можна розрахуватись цією карткою. І все це треба було робити після появи малюка та ще й під час пандемії. Очевидно, що це нагадувало не турботу, а знущання. Уряд ніби й зробив батькам приємне, виділивши гроші платників податків, але якось так, щоб люди все одно його за це сварили.

Батьки купували значно менше речей

Коли батьки нарешті отримували багатостраждальні 5 тисяч, знаходили потрібні магазини й купували все необхідне, то розуміли, що придбали на них значно менше, аніж якби держава просто видала бебі-бокс. Усе через те, що люди купують за роздрібними цінами, а пакунки збирали за гуртовими.

За старий набір, який коштував державі 3 800 гривень, виходило, що потім його можна було придбати за 7 300 гривень. Зараз ціна його становить близько 9 500 гривень,

– заявив співзасновник компанії-виробника бебі-боксів.

Ця історія показала, наскільки далекі від реального життя ті, хто приймав рішення про експеримент над бебі-боксами й батьками. До того ж ця ініціатива створила й другу проблему – локальну.

Частина молодих батьків у 2020 році не отримала взагалі нічого – ані пакунка, ані грошей. Тоді бебі-бокси вже закінчувалися у пологових, а рішення про грошову допомогу ще не набуло чинності.

Скільки сімей нічого не отримали

Для того, аби зрозуміти, скільки батьків залишились і без виплат, і без пакунка малюка у 2020 році, ми зробили запити до Мін'юсту й Мінсоцполітики. Зокрема, з 1 вересня 2020 року до 1 січня 2021 року в Україні народилося 106 тисяч немовлят. У цей час бебі-бокси отримали 9,5 тисяч сімей і 82,3 тисячі звернулись за грошовою компенсацією. Тобто приблизно 15 тисяч родин не отримали нічого через експеримент уряду Шмигаля.



Що отримували батьки / Інфографіка Bihus.Info

Варто зауважити, що мовиться лише про вересень – січень, коли рішення про грошову компенсацію вже набуло чинності. Однак бебі-бокси почали закінчуватись у пологових ще влітку, бо їх припинили купувати. Через це тих, хто отримав "нічого" у 2020 році, значно більше.

Повернення бебі-боксів

Втім, тепер все знову помінялося. Нововведення із грошовою допомогою не витримало перевірки життям. З 24 жовтня 2020 року бебі-бокси повернули законодавчо. Потім ще потрібен був час, щоб їх закупити й зібрати. Після цього – ще час на додаткову бюрократію.

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У Мінсоцполітики довго не могли передати постачальнику перелік пологових будинків, у які треба везти пакунки. Через це бебі-бокси відправились до немовлят аж наприкінці січня 2021 року, тобто через 3 місяці після того, як їх повернули юридично.

Що міститься у пакунку

У нових бебі-боксах вже є 90 предметів для немовлят, а це на 30 більше, ніж в попередніх пакунках. Наприклад, це ковдра, пелюшка, підковдра, плед, іграшки, мило, шампунь, гребінець, розвивальний килимок тощо. У бебі-боксі також є 47 одиниць одягу для малюка. Увесь трикотаж у пакунках, від пелюшок до дитячих комбінезонів, українського виробництва.

Власником фірми, яка шиє для пакунка малюка пелюшки, ковдри й частину трикотажу, є Олександр Соколовський.



Олександр Соколовський / Скриншот з відео

За його словами, у програмі брало участь близько 30 різних виробничих компаній. Водночас над наповненням бебі-боксу працювали більше ніж 1 500 людей. Ще близько 90% – продукція вітчизняних виробників.

Що варто знати батькам

Згідно з постановою уряду, щоб отримати бебі-бокс, є 30 днів після народження дитини. Якщо батьки не забрали пакунок через місяць, то вже не зможуть це зробити. Варто зауважити, що паралельно в Україні залишилась система з грошовою компенсацією. Це означає, що батьки можуть самі обирати бебі-бокс або черги, довідки й гроші на картку.

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Якщо сім'я хоче пакунок для малюка, але в пологовому їх немає, то потрібно брати довідку там, де народжували дитину. Втім, найкраще отримати її одразу під час виписки, щоб не їхати знову. Сам бебі-бокс надалі мають видати в підрозділі соцзахисту за місцем проживання. Туди треба віднести письмову заяву, поки не минули ці 30 днів.