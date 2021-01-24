Не можуть розібратись, чий Крим: BBC знову назвало міста півострова російськими

24 січня 2021 , 17:59
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BBC Russian опублікувало інтерактивну карту, на якій вказали міста, де відбувались акції на підтримку Олексія Навального. Інформагентство віднесло в перелік російських і міста окупованого Криму.

У МЗС зазначили, що Крим – не анексований, а окупований

Також BBC внизу зазначило, що Росія анексувала Крим та Севастополь у 2014 році. На таку дезінформацію відреагували в українському МЗС.

До теми The Guardian назвав окупований Крим російським – фотодоказ

Спікер міністерства Олег Ніколенко наголосив, що Крим був не анексований, а окупований Росією.

BBC Russian, не просувайте помилкові російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення,
– написав Ніколенко.


BBC позначило кримські міста, як російські / Фото з твіттера Олега Ніколенка

Зазначимо, що такі "помилки" у світових ЗМІ щодо того – чий Крим траплялись вже неодноразово.

Коротко про найвідоміші інциденти:

  • У серпні 2019 року The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і позначила півострів російським.
  • У грудні 2019 року угорський телеканал M1 випустив сюжет, у якому назвав Крим російською територією.
  • У січні 2020 року британський журнал Good Housekeeping теж назвав окупований Крим російським.
  • У квітні 2020 року The New York Times створило карту про поширення COVID-19 з "російським" Кримом. Подібну помилку видання робило у 2019 році.
  • У вересні 2020 року британська служба BBC опублікувала карту України без Криму. Проте ЗМІ швидко вибачилось та помилку на карті виправило.
  • У вересні 2020 року французький телеканал ARTE у своїй програмі Le Dessous des cartes ("З відкритими картами") показав окупований український Крим як частину території Росії.