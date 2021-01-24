BBC Russian опублікувало інтерактивну карту, на якій вказали міста, де відбувались акції на підтримку Олексія Навального. Інформагентство віднесло в перелік російських і міста окупованого Криму.

У МЗС зазначили, що Крим – не анексований, а окупований

Також BBC внизу зазначило, що Росія анексувала Крим та Севастополь у 2014 році. На таку дезінформацію відреагували в українському МЗС.

До теми The Guardian назвав окупований Крим російським – фотодоказ

Спікер міністерства Олег Ніколенко наголосив, що Крим був не анексований, а окупований Росією.

BBC Russian, не просувайте помилкові російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення,

– написав Ніколенко.



BBC позначило кримські міста, як російські / Фото з твіттера Олега Ніколенка

Зазначимо, що такі "помилки" у світових ЗМІ щодо того – чий Крим траплялись вже неодноразово.

Коротко про найвідоміші інциденти: