Не можуть розібратись, чий Крим: BBC знову назвало міста півострова російськими
BBC Russian опублікувало інтерактивну карту, на якій вказали міста, де відбувались акції на підтримку Олексія Навального. Інформагентство віднесло в перелік російських і міста окупованого Криму.
У МЗС зазначили, що Крим – не анексований, а окупований
Також BBC внизу зазначило, що Росія анексувала Крим та Севастополь у 2014 році. На таку дезінформацію відреагували в українському МЗС.
До теми The Guardian назвав окупований Крим російським – фотодоказ
Спікер міністерства Олег Ніколенко наголосив, що Крим був не анексований, а окупований Росією.
BBC Russian, не просувайте помилкові російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення,
– написав Ніколенко.
BBC позначило кримські міста, як російські / Фото з твіттера Олега Ніколенка
Зазначимо, що такі "помилки" у світових ЗМІ щодо того – чий Крим траплялись вже неодноразово.
Коротко про найвідоміші інциденти:
- У серпні 2019 року The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і позначила півострів російським.
- У грудні 2019 року угорський телеканал M1 випустив сюжет, у якому назвав Крим російською територією.
- У січні 2020 року британський журнал Good Housekeeping теж назвав окупований Крим російським.
- У квітні 2020 року The New York Times створило карту про поширення COVID-19 з "російським" Кримом. Подібну помилку видання робило у 2019 році.
- У вересні 2020 року британська служба BBC опублікувала карту України без Криму. Проте ЗМІ швидко вибачилось та помилку на карті виправило.
- У вересні 2020 року французький телеканал ARTE у своїй програмі Le Dessous des cartes ("З відкритими картами") показав окупований український Крим як частину території Росії.
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