BBC назвало міста Криму "російськими": Ткаченко звернувся до посла Великої Британії

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко звернувся до повноважного посла Великої Британії Мелінди Сіммонс щодо сюжету новин BBC про Крим. Все тому, що російська служба новин віднесла міста окупованого півострова до "російських".
Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики
Мінкульт закликав посольство Великої Британії відреагувати на ситуацію. Україна хоче отримати роз'яснення від штаб-квартири BBC у Лондоні.
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Перелік міст у сюжеті / Скриншот з BBC