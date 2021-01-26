Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко звернувся до повноважного посла Великої Британії Мелінди Сіммонс щодо сюжету новин BBC про Крим. Все тому, що російська служба новин віднесла міста окупованого півострова до "російських".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики Мінкульт закликав посольство Великої Британії відреагувати на ситуацію. Україна хоче отримати роз'яснення від штаб-квартири BBC у Лондоні. До теми Подвійні стандарти: Ткаченко відреагував на мітинги за Навального та позначення Криму російським Що написав Ткаченко Міжнародні санкції проти російської влади щодо придушення протестів мають встановити найближчим часом. Однак для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки. Що цьому передувало Російська служба BBC 24 січня зробила сюжет про протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Міста окупованого Криму позначили російськими.

Річ у тім, що це не перша помилка BBC. Наприклад, у вересні 2020 року британська служба опублікувала карту України без Криму. Однак тоді журналісти швидко вибачились та прибрали карту.

Перелік міст у сюжеті / Скриншот з BBC