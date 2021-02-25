Співробітники медіахолдингу підсанкційного Тараса Козака створюють новий телеканал. Для цього вони придбали львівський "Перший незалежний".

Наразі канал активно працює над своєю рекламною кампанією. За попередньою інформацією, він почне роботу вже у квітні 2021 року.

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Що відомо про новий телеканал

Його запускають колишні працівники ZIK, NewsOne та "112 Україна", мовлення яких заблокували через рішення РНБО.

Створюють нове медіа на базі регіонального львівського телеканалу "Перший незалежний".

Як свідчать дані Єдиного державного реєстру, 24 лютого у цього каналу змінився власник.

Ним стало ТОВ "Медіахолдинг Новини", яке напередодні створили співробітники каналів Медведчук.

Довідка. Засновниками ТОВ є 100 людей, а його статутний капітал – 100 гривень. Тобто кожен акціонер "скинувся" на створення по 1 гривні.

Кадрові подробиці

За запуск телеканалу на базі "Першого незалежного" відповідатиме продюсер Олексій Семенов.

Впродовж 2013 – 2019 років він працював продюсером "112 Україна", NewsOne та "Прямого".

Після цього Семенов очолив "Медіахолдинг "Новини", створений Тарасом Козаком.

"Детектор медіа" отримав у своє розпорядження рекламні макети нового каналу. На них зображені Анастасія Дайнод та Надія Сасс – ведучі медіа, підконтрольних Медведчуку.



Новий телеканал створюють на базі "Першого незалежного" / Фото "Детектор медіа"



Раніше Дайнод та Саас були ведучими на телеканалі ZIK / Фото "Детектор медіа"

Як коментує попередній власник

Журналісти звернулися за коментарем до Романа Любицького – засновника та керівника ТОВ "Тайм медіа", якому раніше належав "Перший незалежний".

Цікаво! Той не підтвердив, проте й не спростував інформацію щодо створення нового каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака.

Водночас Любицький пояснив, що вже понад рік шукає, кому продати телеканал. Для цього він найняв юриста та оформив на нього відповідне доручення.

Я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця. Мені потрібен час для перевірки інформації,

– наголосив він.

Зауважимо, що Любицький є гендиректором львівського телеканалу НТА та медіахолдингу "Вголос". Був директором телеканалу ZIK, поки його власником не став Тарас Козак.