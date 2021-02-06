В телеграм-каналі "Пропагандисти Медведчука" опублікували базу з журналістами, які пов'язані з телеканалами "112 Україна", NewsOne та ZIK. Адміністратором групи вважають ведучого 24 каналу Єгора Скоріну.

Однак ведучий та автор проєкту "Антифейк" заявив, що ця інформація є неправдивою. За його словами, він "не займається збором інформації про колишніх робітників медведчуківських медіа".

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"Я вважаю, що це повна безвідповідальність надати мені такі обов'язки і не повідомити мене ж. Вперше в історії існування додатку телеграм адміністратором стала людина, яка навіть ніколи не намагалась створювати телеграм-канали. Відповідно, я навіть не знаю, як це зробити", – наголосив ведучий 24 каналу.

Насправді жодного стосунку до діяльності будь-якої групи і Сергія Стерненка не маю,

– сказав Єгор Скоріна.

Також скептично додав: "Якщо хтось помітить хоч одну мою дію, пов'язану із цією групою – подарую шоколадку. Але думаю, ви залишитесь без солоденького".

Що відомо про базу журналістів каналів Медведчука

4 лютого після закриття медведчуківських телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK в мережі з'явилась база з журналістами, які там працювали чи ще досі працюють. Дані про них розмістили в документі на гугл-диску.

Перед цим Сергій Стерненко на своїй фейсбук-сторінці закликав добровольців "збирати інформацію" про пропагандистів і "вносити їх в табличку".

За словами активіста, протиправних дій в цьому немає, оскільки братимуться "відкриті дані, які пропагандисти самі ж публічно поширювали".



Блокування каналів Медведчука: головне / Інфографіка 24 каналу