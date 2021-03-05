Байдену та Зеленському вже час провести першу розмову, – Atlantic Council

Аналітики Atlantic Council оприлюднили низку першочергових рекомендацій для адміністрації президента США Джо Байдена. Мовиться передусім про український напрямок. Мета таких кроків – відновлення "правильної основи" двосторонніх взаємин після правління Дональда Трампа.
Про головні аспекти цього 5 березня розповів експосол США в Києві Джон Гербст. Зараз він очолює Євразійський центр у Atlantic Council.
Зверніть увагу Байден поговорив з президенткою Єврокомісії про Україну: координуватимуть дії
Що у Atlantic Council рекомендують Байдену
Найголовніше питання
За словами Гербста, єдина найголовніша рекомендація – це те, аби президент Байден зв’язався з Зеленським.
Настав час для першої телефонної розмови двох президентів, після чого має відбутися їхня зустріч із метою встановлення або відновлення довірливих взаємин між очільниками США й України,
– підкреслив колишній дипломат.
Він зауважив, що це також дозволить розвинути "дуже важливий двосторонній порядок денний" й передусім посилити позиції України у протистоянні агресії Кремля.
Інші аспекти
- Адміністрація Байдена не повинна зволікати з призначенням посла США в Києві. Це мусить бути "високопоставлена особа, яка мала би прямий доступ до президента Сполучених Штатів".
- Уряд США також повинен "відігравати активну роль у дипломатичному врегулюванні на Донбасі" в умовах фактичного замороження мінського процесу. За словами Гербста, переговори на серйозному рівні між США та Росією відбувалися лише тоді, коли Вікторія Нуланд була помічником держсекретаря за часів Обами, а Курт Волкер був спецпредставником за Трампа.
- Водночас США повинні збільшити американську військову допомогу Україні до 500 мільйонів доларів на рік.
- Крім того, Вашингтон має посилити санкції проти Москви, "щоби збільшити ціну для Росії" через її агресію проти сусідньої держави.
- США мають посприяти поглибленню інтеграції України в НАТО, з кінцевою метою її членства Північноатлантичному альянсі.
- Важливими є також питання внутрішніх реформ в Україні. З огляду на це адміністрації Байдена рекомендують призначити офіційного уповноваженого в уряді США, який опікувався би саме цим напрямом.
Ще рекомендують зосередити увагу на:
- просуванні ініціатив щодо створення незалежних судів в Україні;
- запровадженні санкцій проти корупціонерів, які підривають реформи;
- забезпеченні повної лібералізації енергетичних ринків в Україні.
Важливими аспектами також називаються розкриття інформації про власників ЗМІ, відстоювання антимонопольного законодавства в Україні, просування незалежності НБУ.
Актуально Візит Байдена в Україну: у МЗС поставили перед Маркаровою головні завдання
Контакти Зеленського з Байденом: останні події