Аналітики Atlantic Council оприлюднили низку першочергових рекомендацій для адміністрації президента США Джо Байдена. Мовиться передусім про український напрямок. Мета таких кроків – відновлення "правильної основи" двосторонніх взаємин після правління Дональда Трампа.

Про головні аспекти цього розповів експосол США в Києві Джон Гербст. Зараз він очолює Євразійський центр у Atlantic Council.

Зверніть увагу Байден поговорив з президенткою Єврокомісії про Україну: координуватимуть дії

Що у Atlantic Council рекомендують Байдену

Найголовніше питання

За словами Гербста, єдина найголовніша рекомендація – це те, аби президент Байден зв’язався з Зеленським.

Настав час для першої телефонної розмови двох президентів, після чого має відбутися їхня зустріч із метою встановлення або відновлення довірливих взаємин між очільниками США й України,

– підкреслив колишній дипломат.

Він зауважив, що це також дозволить розвинути "дуже важливий двосторонній порядок денний" й передусім посилити позиції України у протистоянні агресії Кремля.

Інші аспекти

Адміністрація Байдена не повинна зволікати з призначенням посла США в Києві. Це мусить бути "високопоставлена особа, яка мала би прямий доступ до президента Сполучених Штатів".

Це мусить бути "високопоставлена особа, яка мала би прямий доступ до президента Сполучених Штатів". Уряд США також повинен "відігравати активну роль у дипломатичному врегулюванні на Донбасі" в умовах фактичного замороження мінського процесу. За словами Гербста, переговори на серйозному рівні між США та Росією відбувалися лише тоді, коли Вікторія Нуланд була помічником держсекретаря за часів Обами, а Курт Волкер був спецпредставником за Трампа.

в умовах фактичного замороження мінського процесу. За словами Гербста, переговори на серйозному рівні між США та Росією відбувалися лише тоді, коли Вікторія Нуланд була помічником держсекретаря за часів Обами, а Курт Волкер був спецпредставником за Трампа. Водночас США повинні збільшити американську військову допомогу Україні до 500 мільйонів доларів на рік.

до 500 мільйонів доларів на рік. Крім того, Вашингтон має посилити санкції проти Москви, "щоби збільшити ціну для Росії" через її агресію проти сусідньої держави.

"щоби збільшити ціну для Росії" через її агресію проти сусідньої держави. США мають посприяти поглибленню інтеграції України в НАТО , з кінцевою метою її членства Північноатлантичному альянсі.

, з кінцевою метою її членства Північноатлантичному альянсі. Важливими є також питання внутрішніх реформ в Україні. З огляду на це адміністрації Байдена рекомендують призначити офіційного уповноваженого в уряді США, який опікувався би саме цим напрямом.

Ще рекомендують зосередити увагу на:

просуванні ініціатив щодо створення незалежних судів в Україні;

запровадженні санкцій проти корупціонерів, які підривають реформи;

забезпеченні повної лібералізації енергетичних ринків в Україні.

Важливими аспектами також називаються розкриття інформації про власників ЗМІ, відстоювання антимонопольного законодавства в Україні, просування незалежності НБУ.

Актуально Візит Байдена в Україну: у МЗС поставили перед Маркаровою головні завдання

Контакти Зеленського з Байденом: останні події