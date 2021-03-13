Джо Байден у 50 день на посаді президента США звернувся до нації із першою телевізійною промовою. У ній він пообіцяв, що менше, ніж за 2 місяці, кожен дорослий у США матиме можливість отримати вакцину від коронавірусу.

Президент США зазначив, що з допомогою кожного американця країна у липні 2021 року зможе почати відзначати і день незалежності від COVID-19.

До теми У Данії померла людина, у якої утворились тромби після вакцинації – Голос Америки

ЄС продовжив санкції щодо Росії

Європейський Союз на півроку продовжив дію санкцій проти росіян, відповідальних за порушення чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. У санкційному списку ЄС – 177 осіб та 48 установ. Проти них Брюссель запровадив обмеження на подорожі, замороження активів та увів заборону на фінансування і доступ до економічних ресурсів.

ВООЗ вивчає ситуацію щодо припинення вакцинації

Експертний комітет ВООЗ вивчає ситуацію із вакциною Oxford/AstraZeneca після того, як декілька країн призупинили її поширення. Однак причин її не використовувати – нема, заявив речник організації. Про відсутність підстав для припинення використання препарату AstraZeneca заявило і Європейське агентство лікарських засобів.

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