Байден і Зеленський досі не поговорили: Милованов назвав причину
Американський президент Джо Байден досі не провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Це пов'язано з тим, що наразі США ще формують свою міжнародну кампанію.
Джерело:24 канал
Однак Україна все ще залишається для Сполучених Штатів пріоритетом. Про це у програмі "Перехресний допит" повідомив директор Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.
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За його словами, найближчим часом ця проблема буде вирішена. Відтак президенти України та США матимуть телефонну розмову.
"Команда буде доформована, включно з Держдепом. І тоді вона запрацює. Сподіваюся, що будуть гарні новини", – зауважив він.
Милованов: Найближчими тижнями питання це буде закрите
Радник керівника ОП відзначив, чимало людей наголошують на тому, що Джо Байден знайшов час поспілкуватися з Володимиром Путіним. Водночас розмова з українським президентом досі не відбулась.
І додав, що для багатьох це наразі виглядає, як певний вакуум. Нібито президент США таким чином може не встигати приділити увагу.
Зокрема, такі наративи просувають проросійські ЗМІ. Мовляв, "бачте, вас все одно кинуть",
– розповів директор Київської школи економіки.
Однак наразі це є лише технічним питанням. Відтак Тимофій Милованов сподівається, що вже найближчим часом воно буде закрите.
Що відомо про розмову Байдена з Путіним: головне
- 26 січня 2021 Володимир Путін поговорив з новим президентом США Джо Байденом. Президент Росії привітав Байдена з початком виконання повноважень.
- Очільник Білого Дому під час розмови підкреслив, що Америка підтримує суверенітет України. Він заявив Путіну, що США мають намір твердо реагувати на "згубні" дії Росії.
- Також вони говорили про арешт опозиціонера Олексія Навального, протести в Росії і втручання у вибори президента США.
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