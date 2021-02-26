Американський президент Джо Байден досі не провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Це пов'язано з тим, що наразі США ще формують свою міжнародну кампанію.

Однак Україна все ще залишається для Сполучених Штатів пріоритетом. Про це у програмі "Перехресний допит" повідомив директор Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

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За його словами, найближчим часом ця проблема буде вирішена. Відтак президенти України та США матимуть телефонну розмову.

"Команда буде доформована, включно з Держдепом. І тоді вона запрацює. Сподіваюся, що будуть гарні новини", – зауважив він.

Милованов: Найближчими тижнями питання це буде закрите

Радник керівника ОП відзначив, чимало людей наголошують на тому, що Джо Байден знайшов час поспілкуватися з Володимиром Путіним. Водночас розмова з українським президентом досі не відбулась.

І додав, що для багатьох це наразі виглядає, як певний вакуум. Нібито президент США таким чином може не встигати приділити увагу.

Зокрема, такі наративи просувають проросійські ЗМІ. Мовляв, "бачте, вас все одно кинуть",

– розповів директор Київської школи економіки.

Однак наразі це є лише технічним питанням. Відтак Тимофій Милованов сподівається, що вже найближчим часом воно буде закрите.

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