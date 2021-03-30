Президент Джо Байден закликав губернаторів штатів та місцеві влади відновити розпорядження щодо носіння масок. Він заявив, що стабілізація ситуації ще далека до завершення, а США ще не виграли війну проти коронавірусу.

Кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 у США перевищила 60 тисяч в день. У Білому домі сподіваються, що вакцинація допоможе "загасити" чергову хвилю пандемії.

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Байден оголосив, що вже до 19 квітня 90% дорослих американців отримають право вакцинуватися. Досі вакцину давали людям старшого віку та деяким пріоритетним категоріям населення.

Заклик до Росії щодо припинення війни на Донбасі

На позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня Київ закликав Москву припинити агресію на Донбасі. "Росія нарощує війська на кордоні з Україною", – заявив "Голосу Америки" головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

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Реформування військових комісаріатів

Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку особливого періоду. Хомчак пояснив, що мовиться про:

категорію резервістів, які проходять за контрактом;

резервістів оперативної черги № 1, тобто ті, хто звільнився упродовж останніх років війни.

Розмова Саллівана з Зеленським

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейкоб Салліван під час телефонної розмови з Офісом Президента Володимира Зеленського підтвердив непохитну підтримку США щодо суверенітету та територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України перед обличчям російської агресії. Про це мовиться в офіційній заяві Білого дому.

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Салліван також висловив відданість адміністрації Байдена, стратегічному партнерству США та України на підтримку плану Зеленського з подолання корупції та імплементації реформ. Вони, як мовиться у документі, принесуть правосуддя, безпеку і процвітання народу України.

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