Байден вшанує хвилиною памяті жертв коронавірусу в США: їх вже пів мільйона

22 лютого 2021 , 12:40
Читать новость на русском

Джерело:

Associated Press

Президент США Джо Байден 22 лютого, вшанує хвилиною мовчання пів мільйона померлих від коронавірусу COVID-19. Це вже більше, ніж втрати Америки у Другій світовій та ще двох війнах.

У Білому домі заявили, що Байден виступить з промовою. Також пам'ять загиблих вшанує перша леді Джилл Байден і віце-президент Камала Харріс із чоловіком Дугом Емхоффом.

Дивыться також Люті морози та потужні снігопади у Техасі: Байден оголосив штат зоною стихійного лиха

Від часу першої смерті від коронавірусу у США минуло трохи більше року.

Скільки людей померли у США від коронавірусу

Кількість жертв коронавірусу нового типу в США перетнула позначку в 500 тисяч. США вже давно посідає першу сходинку за кількістю померлих від COVID-19 у світі.

  • Згідно з даними порталу Worldometers, в США з початку епідемії померли 511 133 американців.

Такі втрати – це більше, ніж кількість жертв США у Другій світовій війні, Корейській війні та війні у В'єтнамі, пише TMZ.

Як уточнює видання:

  • у Другій світовій війні загинули 291 тисяча американців
  • у В'єтнамі загинули 47 434 американських військових.
  • у Корейській війні загинули 33 739 солдатів з Америки.

Сукупно це все одно менше, ніж та кількість жертва, яка станом на 21 лютого є в США.


Ризик смертності від коронавірусу / Джерело: academic.oup.com / Інфографіка 24 каналу