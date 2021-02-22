Байден вшанує хвилиною памяті жертв коронавірусу в США: їх вже пів мільйона

Джерело:Associated Press
Президент США Джо Байден 22 лютого, вшанує хвилиною мовчання пів мільйона померлих від коронавірусу COVID-19. Це вже більше, ніж втрати Америки у Другій світовій та ще двох війнах.
У Білому домі заявили, що Байден виступить з промовою. Також пам'ять загиблих вшанує перша леді Джилл Байден і віце-президент Камала Харріс із чоловіком Дугом Емхоффом.
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Від часу першої смерті від коронавірусу у США минуло трохи більше року.
Кількість жертв коронавірусу нового типу в США перетнула позначку в 500 тисяч. США вже давно посідає першу сходинку за кількістю померлих від COVID-19 у світі.
Такі втрати – це більше, ніж кількість жертв США у Другій світовій війні, Корейській війні та війні у В'єтнамі, пише TMZ.
Як уточнює видання:
Сукупно це все одно менше, ніж та кількість жертва, яка станом на 21 лютого є в США.
Ризик смертності від коронавірусу / Джерело: academic.oup.com / Інфографіка 24 каналу