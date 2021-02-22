У Білому домі заявили, що Байден виступить з промовою. Також пам'ять загиблих вшанує перша леді Джилл Байден і віце-президент Камала Харріс із чоловіком Дугом Емхоффом.

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Від часу першої смерті від коронавірусу у США минуло трохи більше року.

Кількість жертв коронавірусу нового типу в США перетнула позначку в 500 тисяч. США вже давно посідає першу сходинку за кількістю померлих від COVID-19 у світі.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, в США кількість жертв коронавірусу становить наразі 498 879 осіб.

Згідно з даними порталу Worldometers, в США з початку епідемії померли 511 133 американців.

Такі втрати – це більше, ніж кількість жертв США у Другій світовій війні, Корейській війні та війні у В'єтнамі, пише TMZ.

Як уточнює видання:

у Другій світовій війні загинули 291 тисяча американців

у В'єтнамі загинули 47 434 американських військових.

у Корейській війні загинули 33 739 солдатів з Америки.

Сукупно це все одно менше, ніж та кількість жертва, яка станом на 21 лютого є в США.



Ризик смертності від коронавірусу / Джерело: academic.oup.com / Інфографіка 24 каналу