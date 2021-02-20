Президент США Байден вперше виступив на глобальній арені – Голос Америки

Джозеф Байден вперше на посаді президента виступив на глобальній арені. Він у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції запевнив, що Вашингтон відданий НАТО. Також наголосив, що варто протистояти загрозливим діям Росії та допомагати Україні.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

За словами Байдена, Росія несе загрозу для демократичного світу. Мовиться про атаки на західні демократії.

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Дивіться повний випуск "Голосу Америки" за 19 лютого на 24 каналі: