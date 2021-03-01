Чому Байден вирішив вдарити по Сирії: деталі першої військової операції президента

Американські військово-повітряні сили завдали низку авіаударів по об'єктах бойовиків у Сирії на кордоні з Іраком. За даними Пентагону, бойовики використовували цей неофіційний прикордонний пункт для контрабанди зброї та переміщення між двома країнами.

Це – перша військова операція, ініційована президентом Джо Байденом від початку його каденції. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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"Я думаю, завдяки наказу президента Байдена, ми чітко даємо зрозуміти, що Сполучені Штати Америки діятимуть на захист американського контингенту та інтересів безпеки в цьому регіоні", – зазначив речник Пентагону Джон Кірбі.

Відповідь на атаку в Ірані

Білий дім та Пентагон заявили, що атака на сирійські об'єкти проіранських бойовиків – відповідь на серію атак проти американців в Іраку.

. Мовиться про напад на посольство США у Багдаді та атаки на місто Ербіль.

В Пентагоні наголосили, що удару завдали на основі розвідданих іранської сторони та впевнені в точності своїх дій.

Ми знаємо, куди саме завдали удар. Ми впевнені, що ці об'єкти використовувала та сама шиїтська організація, відповідальна за атаки,

– сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Послання Ірану від США

Політичні експерти із США стверджують, що авіаудар нанесли на тлі спроб адміністрації Байдена повернути Іран за стіл переговорів щодо ядерної угоди. Таким чином:

з одного боку, Вашингтон посилює важелі впливу під час перемов з офіційним Тегераном;

а з іншого – продемонструє, що Ірану доведеться відповідати за напади на американців, навіть якщо атаки відбуваються опосередковано, через близькі Тегерану групи бойовиків в Іраку.

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"Наскільки я розумію, авіаудар мав за мету задати тон у діалозі з Тегераном та зменшити його завищену самовпевненість напередодні переговорів. Вони точно не хотіли вступати у будь-які перемовини з Іраном із синцем на обличчі після атаки на Ербіль", – наголосив співробітник Інституту Близького Сходу Білал Сааб.

Операція отримала двопартійну підтримку

У США рішення Байдена отримало двопартійну підтримку. Тобто – стало першим, позитивно оціненим і в республіканській партії. Натомість в Ірані поки не бачать сенсу повертатися за стіл переговорів. Там вимагають спочатку зняти з країни економічні санкції, накладені ще 2018 року адміністрацією Дональда Трампа.

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Водночас союзники США на Близькому Сході, зокрема, Ізраїль закликають не йти на поступки Ірану та продовжувати жорстку політику Вашингтона щодо диктаторських режимів та ядерної зброї.