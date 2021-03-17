Президент США Джо Байден прокоментував інцидент зі своєю вівчаркою Мейджор, яка покусала співробітника Секретної служби в Білому домі. Він запевнив, що собаку дресирують в штаті Делавер.

За словами американського президента, 85% людей у Білому домі люблять його собаку. Водночас Мейджор "облизує цих людей та махає хвостом".

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Мейджор – милий пес. Він тренується з кінологом у нас вдома, в Делавері,

– зазначив Байден.

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