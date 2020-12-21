Байден вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі: відео
Новообраний президент США Джозеф Байден 21 грудня вакцинувався від коронавірусу. За процесом могли спостерігати громадяни США, адже вакцинування відбувалось у прямому ефірі.
Відомо, що президенту США вводили вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Транслювали процес на телеканалі ABC News.
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Байдена провакцинували в одній з лікарень у штаті Делавер. Під час процедури він сказав, що "немає про що турбуватися".
Що відомо про вакцину Pfizer
- Компанія Pfizer розробила вакцину не самостійно. Цей препарат – спільно напрацьований з німецькою BioNtech.
- Медики запевнили, що ефективність вакцини – 95%. Однак результат цей препарат може показати щонайменше через 7 днів після введення другої дози.
- Є й побічні реакції від вакцини. Найпоширеніші – почервоніння в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах та суглобах, озноб та лихоманка.
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