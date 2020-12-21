Новообраний президент США Джозеф Байден 21 грудня вакцинувався від коронавірусу. За процесом могли спостерігати громадяни США, адже вакцинування відбувалось у прямому ефірі.

Відомо, що президенту США вводили вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Транслювали процес на телеканалі ABC News.

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Байдена провакцинували в одній з лікарень у штаті Делавер. Під час процедури він сказав, що "немає про що турбуватися".

Що відомо про вакцину Pfizer