Байден пояснив, як працюватиме план порятунку США, – Голос Америки

Уколи – в руку, гроші – в кишеню. Саме так, за словами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, працюватиме план з порятунку Америки.

Він містить у собі негайну фінансову та медичну підтримку людей, які проживають у США. Також Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс та перша леді мають відвідати американські штати у своєму турі.

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7 років від референдуму в Криму

Сьогодні, 16 березня, виповнилось 7 років, відколи у Криму пройшов так званий референдум про статус півострова. Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки не визнали результати голосування. Позиція США залишається незмінною – Росія повинна негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в'язнів та повернути Україні контроль над півостровом.

Навчання у Чорному морі

У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" у Криму.

В акваторії Чорного моря катерно-тактична група Військово-Морських сил України разом із постійною морською протимінною групою Організації Північноатлантичного договору провели спільні тренування. Метою навчань було – відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Іспанії.

Побічні ефекти від вакцини розслідують

, що всі елементи навчання спланували та відпрацювали відповідно до стандартів та процедур Альянсу

Європейське агентство лікарських засобів підтвердило сьогодні, 16 березня, що його фахівці розслідують повідомлення про можливі побічні ефекти вакцини від компанії AstraZeneca. Понад 10 країн ЄС, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди оголосили, що тимчасово зупиняють використання вакцин.

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