Ці укази покликані найперше возз'єднати дітей із батьками-іммігрантами, яких розлучили під час перетину кордону. А також відбудувати дієву систему пошуку притулку для біженців і відновити можливості для іноземних працівників і студентів у США. Сам Байден заявив, що не створює нових законів, а усуває погану політику.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Обраний президент США Джо Байден планує підписати десятки указів і спрямувати до Конгресу великі законопроєкти якнайшвидше. Серед іншого, Байден планує скасувати деякі укази свого попередника Дональда Трампа, які стосуються не лише імміграції, а й зміни клімату.

Важливо Росія та США продовжили ядерну угоду на 5 років: що це означає

Реакція США на блокування каналів Медведчука

Штати підтримали зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії, тобто санкції проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK. Дипломати зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідають законодавству.

Ядерна угода США з Росією

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Сенат США затвердив міністра внутрішньої безпеки

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