Новообраному президенту США Джо Байдену 20 січня передадуть "ядерну валізу" з набором пускових кодів для застосування ядерної зброї. Це станеться навіть, якщо Трампа не буде на інавгурації.

У цей день Трамп має намір скористатися "бортом номер один" для перельоту у Флориду, що передбачає також супроводження його офіцером з "ядерною валізою". Про це повідомляє CNN.

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Є кілька "ядерних валіз"

Як зазначив телеканал, зазвичай "ядерна валіза" передається іншому військовому помічнику нового президента США, який стоятиме на трибуні або біля неї під час інавгурації, коли Байден складатиме присягу. Але цієї середи передача відбуватиметься дещо інакше, оскільки Трамп залишить Вашингтон ще до церемонії інавгурації.

За словами експертів, існує кілька "ядерних валіз". Одна з них поїде з Трампом у Флориду. Тобто в різних місцях буде щонайменше два портфелі, що стане унікальною проблемою для забезпечення плавної передачі влади.

Що міститься у "ядерній валізі"

Американський дослідник у питаннях ядерної зброї та енергетики Стівен Шварц пояснив, що всупереч поширеній думці, в цій валізі немає ані кнопки, ані кодів, які можуть автоматично запускати ядерну зброю.

Там міститься певне обладнання та визначені повноваження, які президент США використовує для розпорядження щодо завдання удару.

Президент повинен мати при собі пластикову картку, відому як "бісквіт", яка містить буквено-цифрові коди для його ідентифікації.

Як тільки Байден складе присягу, він стане новим президентом США і Трамп утратить всі повноваження щодо заподіяння ядерного удару.

Усі коди, які містяться в його портфелі, будуть миттєво деактивовані.

Водночас військовий помічник, який супроводжуватиме Трампа з "ядерною валізою" на "борту номер один", одразу залишить його та повернеться до Вашингтона разом із портфелем.

Зверніть увагу! 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація Джо Байдена. Через пандемію коронавірусу урочистості пройдуть не у таких масштабах, як це було зазвичай у попередніх роках. Як Байден готується до своєї інавгурації – читайте за посиланням.