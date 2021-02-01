Байден обов'язково запросить мене у Білий дім, – Зеленський
Володимир Зеленський переконаний, що Джо Байден запросить його відвідати Білий дім. Український лідер заявив, що із задоволенням прийме це запрошення.
Джерело: Axios
Зеленський впевнений: їм з Байденом є про що поговорити. І головне – є багато що зробити разом.
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Я думаю, що обов'язково буду запрошений Президентом Байденом у Білий дім,
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
- Йому здається, що упродовж каденції Байдена світ чекають дуже позитивні зміни.
- Зеленський хотів би, щоб українська сторона змогла допомогти президенту США у цій справі.
- Окрім того, український лідер сподівається, що Байден допоможе Україні, яку він добре знає.
- Зустріч Зеленського та президента США стане символом.
- Вона також буде відповіддю на численні запитання. Зокрема, що очікує Україна від США; чи допоможуть Штати закінчити війну; чи вийдуть 2 країни на інший рівень відносин.
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