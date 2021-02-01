Володимир Зеленський переконаний, що Джо Байден запросить його відвідати Білий дім. Український лідер заявив, що із задоволенням прийме це запрошення.

Джерело: Axios

Зеленський впевнений: їм з Байденом є про що поговорити. І головне – є багато що зробити разом.

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Я думаю, що обов'язково буду запрошений Президентом Байденом у Білий дім,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Йому здається, що упродовж каденції Байдена світ чекають дуже позитивні зміни.

Зеленський хотів би, щоб українська сторона змогла допомогти президенту США у цій справі.

Окрім того, український лідер сподівається, що Байден допоможе Україні, яку він добре знає.

Зустріч Зеленського та президента США стане символом.

Вона також буде відповіддю на численні запитання. Зокрема, що очікує Україна від США; чи допоможуть Штати закінчити війну; чи вийдуть 2 країни на інший рівень відносин.

Зверніть увагу! Байден може приїхати в Україні на святкування 30 Дня Незалежності. Світові лідери – друзі України – отримають запрошення з підписом Зеленського.