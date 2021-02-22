В аеропорту "Бориспіль" детективи Національного антикорупційного бюро розслідувань зняли з літака одного з фігурантів у справі "Приватбанку". Володимир Яценко намагався покинути Україну приватним рейсом.

Цього зрушення чекали останні 3 роки. Про це повідомив в ефірі інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Хто вплинув на ситуацію

Ще кілька днів тому генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що підозри у справі "Приватбанку" неможливо підписати, але тепер передумала. За словами Фурси, можливо, вона "наводила туману", щоб спочатку налякати, а потім підписати.

А може, це вплив Святого Байдена – нового українського святого. Після його призначення ми побачили санкції проти Медведчука і його каналів. А зараз – раптове зрушення у справі щодо Коломойського,

– він зазначив.

Чому Яценко перший

Володимир Яценко, як зауважив експерт, перший, тому що він очолював напрямок у "Приватбанку", який "виводив" гроші на рахунки власників.

Фурса додав: "Саме тому, напевно, йому першому (підписали підозру – 24 канал), бо це його напрямок. Звісно, до цієї справи було залучене все правління. І звісно головні фігуранти – Коломойський і Боголюбов".

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