Адміністрація президента США Джозефа Байдена пропонує Росії продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння на 5 років. Відповідна угода обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Відповідну пропозицію передали російській стороні. Про це повідомляє AP.

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Водночас адміністрація США ще не робила публічних оголошень з приводу договору. Термін дії договору закінчується в лютому і він є останньою угодою, що обмежує ядерну зброю США та Росії.

"Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван планував передати пропозицію про продовження терміну дії російському послу в США Анатолію Антонову в четвер (21 січня – 24 канал) в другій половині дня", – повідомив виданню чиновник, який виступив на умовах анонімності.

Що передбачає договір

СНО-3 – договір про стратегічні наступальні озброєння, підписаний на 10 років. Він обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки Росії та США до 700 і 1550 відповідно.

Договір може бути продовжений ще на 5 років у випадку погодження кожного з підписантів. Відповідна можливість існує, оскільки у грудні 2019 році Росія висловила намір продовжити новий договір на 5 років без попередніх умов.

Президент Дональд Трамп критикував новий СНО, стверджуючи, що він поставив США у невигідне становище.

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