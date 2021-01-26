Батько загиблого на Донбасі Ярослава Журавля звинуватив Хомчака у брехні: деталі

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що боєць Ярослав Журавель загинув на Донбасі, бо нібито попри заборону пішов на розвідку. Батько загиблого військового обурився такими словами генерал-полковника та назвав їх брехнею.

Джерело: "Новинарня"

Сергій Журавель звернувся до журналістів 26 січня. Після того, як Печерський суд Києва переніс засідання в одному із проваджень щодо загибелі його сина.

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Що Хомчак казав про загибель Журавля

У інтерв'ю 14 січня Хомчак заявив, що загибелі Ярослава Журавля можна було уникнути, якби він і ще кілька бійців не "порушили заборону" і не пішли на розвідку в "сіру зону" на Донбасі.

Реакція батька загиблого

Журавель-старший показав журналістам Грамоту пошани і скорботи з приводу смерті Ярослава, підписану Хомчаком. За його словами, заяви головнокомандувача в Грамоті суперечать його словам у нещодавньому інтерв'ю.

"Цікаво, він (Хомчак – 24 канал) її читав, коли підписував? Тут написано: "З глибокою вдячністю за жертовне служіння в лавах Збройних сил України сержанта 137-го окремого батальйону морської піхоти Ярослава Журавля. Я як головнокомандувач ЗСУ схиляюся перед відвагою, стійкістю і патріотизмом воїна, чинами якого прославлено Владимирів Тризуб", – наголосив батько загиблого.

Він хоч хронологію подій знає? Як він може заявляти, що тіло мого сина було знайдено 15-го числа, якщо тіло віддали тільки 17 липня, і в соцмережах писали, що воно ще не захололе?

– сказав Сергій Журавель.

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Він зазначив, що у грамоті Хомчак висловлював подяку, а в нещодавньому інтерв'ю сказав, що його син і боєць Дмитро Красногрудь "стали зрадниками і самовільно виходили на бойове завдання".

"Я хочу, що він відповів за це", – заявив батько загиблого.

Що відомо про загибель Ярослава Журавля