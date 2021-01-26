Батько загиблого на Донбасі Ярослава Журавля звинуватив Хомчака у брехні: деталі
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що боєць Ярослав Журавель загинув на Донбасі, бо нібито попри заборону пішов на розвідку. Батько загиблого військового обурився такими словами генерал-полковника та назвав їх брехнею.
Джерело: "Новинарня"
Сергій Журавель звернувся до журналістів 26 січня. Після того, як Печерський суд Києва переніс засідання в одному із проваджень щодо загибелі його сина.
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Що Хомчак казав про загибель Журавля
У інтерв'ю 14 січня Хомчак заявив, що загибелі Ярослава Журавля можна було уникнути, якби він і ще кілька бійців не "порушили заборону" і не пішли на розвідку в "сіру зону" на Донбасі.
Реакція батька загиблого
Журавель-старший показав журналістам Грамоту пошани і скорботи з приводу смерті Ярослава, підписану Хомчаком. За його словами, заяви головнокомандувача в Грамоті суперечать його словам у нещодавньому інтерв'ю.
"Цікаво, він (Хомчак – 24 канал) її читав, коли підписував? Тут написано: "З глибокою вдячністю за жертовне служіння в лавах Збройних сил України сержанта 137-го окремого батальйону морської піхоти Ярослава Журавля. Я як головнокомандувач ЗСУ схиляюся перед відвагою, стійкістю і патріотизмом воїна, чинами якого прославлено Владимирів Тризуб", – наголосив батько загиблого.
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Він зазначив, що у грамоті Хомчак висловлював подяку, а в нещодавньому інтерв'ю сказав, що його син і боєць Дмитро Красногрудь "стали зрадниками і самовільно виходили на бойове завдання".
"Я хочу, що він відповів за це", – заявив батько загиблого.
Що відомо про загибель Ярослава Журавля
- Трагедія трапилася у липні 2020 року.
- Журавель був одним з учасників розвідгрупи, яка після обіцянки бойовиків не стріляти, вирушила по тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя.
- Однак бойовики порушили обіцянку і відкрили вогонь. Загинув медик Микола Іллін, а Ярослав Журавель отримав поранення.
- Українська розвідгрупа покинула "сіру зону", а Журавель залишився там наодинці поранений.
- Вище командування країни не дозволило надіслати нову групу для його порятунку, щоб не наражати на небезпеку інших військових.
- Журавель 3 дні стікав кров'ю. Так і не дочекавшись допомоги він загинув.
- Батько загиблого вважає, що його син помер через бездіяльність влади.
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