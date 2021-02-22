Батько Трампа міг бути членом Ку-Клус-клану, – Мацарський

Джерело:24 канал
Учасники Ку-Клус-клану вбивали людей та підривали церкви. Також вони відкрито тероризували цілі міста, а то і штати.
Здавалося б, у Трампа і представників цієї організації немає нічого спільного, але це не так. Про це розповів у своєму блозі "Большой мир" Юрій Мацарський.
Повний випуск блогу Трамп і Ку-Клукс-клан: що об'єднує експрезидента і жорстоку расистську організацію
За його словами, важко повірити в це, адже Трамп:
Але ще до початку Другої світової війни, як зауважив блогер, батько Дональда Фред Трамп опинився за ґратами після розгону поліцією маршу клановців.
Тому можна припустити, що Трамп-старший брав у цьому марші безпосередню участь, а значить, і сам був клановцем,
– зазначив Мацарський.
"На перший погляд, прямого зв'язку між расистами в ковпаках і Дональдом Трампом немає. Але це для стороннього спостерігача, а для американських законодавців є", – він додав.
Як Трамп пов'язаний із Ку-Клус-кланом: дивіться відео