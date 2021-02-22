Учасники Ку-Клус-клану вбивали людей та підривали церкви. Також вони відкрито тероризували цілі міста, а то і штати.

Здавалося б, у Трампа і представників цієї організації немає нічого спільного, але це не так. Про це розповів у своєму блозі "Большой мир" Юрій Мацарський.

Повний випуск блогу Трамп і Ку-Клукс-клан: що об'єднує експрезидента і жорстоку расистську організацію

Що пов'язує Трампа та Ку-Клус-клан

За його словами, важко повірити в це, адже Трамп:

ніколи не з'являвся на людях в робі з гострим капюшоном – формою клану;

ніколи не спалював дерев'яні хрести, як того вимагає звичай угрупування;

не брав участі в судах Лінча;

намагається бути обережним у висловлюваннях, і не ображати темношкірих, євреїв чи католиків.

Що таке Ку-Клус-клан? За інформацією з Вікіпедії, це назва кількох расистських та терористичних організацій в США, здебільшого на півдні. В Клані перебувало понад 550 тисяч осіб, за іншими даними — 2 мільйони. Зокрема це були солдати і офіцери армії південців.

Батько Трампа міг бути клановцем

Але ще до початку Другої світової війни, як зауважив блогер, батько Дональда Фред Трамп опинився за ґратами після розгону поліцією маршу клановців.

Тому можна припустити, що Трамп-старший брав у цьому марші безпосередню участь, а значить, і сам був клановцем,

– зазначив Мацарський.

"На перший погляд, прямого зв'язку між расистами в ковпаках і Дональдом Трампом немає. Але це для стороннього спостерігача, а для американських законодавців є", – він додав.

Як Трамп пов'язаний із Ку-Клус-кланом: дивіться відео